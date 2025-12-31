مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی همدان گفت: ۱۳ دی‌ماه بازدید از موزه‌ها و اماکن تاریخی زیرنظر این اداره‌کل، رایگان است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، محسن معصوم‌علیزاده افزود: به مناسبت ولادت با سعادت امام اول شیعیان، حضرت علی (ع) و بزرگداشت مقام رفیع پدر، بازدید از اماکن فرهنگی- تاریخی و موزه‌های تحت مدیریت این اداره‌کل رایگان است.

او تاکید کرد: علاقه‌مندان می‌توانند روز شنبه ۱۳ رجب مصادف با ۱۳ دی‌ماه، از باغ موزه دفاع مقدس و کلیه موزه‌ها و اماکن تاریخی استان به صورت رایگان بازدید کنند.

معاون گردشگری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان همدان نیز از تخفیف ۵۰ درصدی در ارائه خدمات اقامتی و تفریحی علیصدر، عباس‌آباد و گنجنامه به مناسبت ۱۳ رجب خبر داد.

علی خاکسار گفت: خدمات اقامتی و تفریحی در غار علیصدر، مرکز تفریحی عباس‌آباد و دهکده تفریحی- توریستی گنجنامه با ۵۰ درصد تخفیف به مسافران ارائه می‌شود.

او افزود: شرکت سیاحتی علیصدر و شرکت تله کابین گنجنامه از شنبه ۱۳ دی‌ماه به مدت یک هفته کلیه خدمات اقامتی و تفریحی خود را با ۵۰ درصد تخفیف به مسافران، گردشگران و مراجعین، ارائه خواهند کرد.

خاکسار از هموطنان دعوت کرد در ایام پیش‌رو، سفری به یاد ماندنی را در زمستان همدان تجربه کنند.