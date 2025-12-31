پخش زنده
«بابای باحال»، «طوفان بی پایان»، «همه چی رو میدونم»، «هامکا و سیتی راهام»، «شکار شیاطین» و «رویای جیمی»، فیلمهای جدیدی هستند که آخر هفته از شبکههای سیما پخش میشوند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، «گمشده و عشق»، «آواز گنجشک ها»، «پدربزرگ ها»، «مدرسه پیرمردها»، «تا بلندای آسمان»، «کد ۸»، «حمله به اچ ۳»، «بی تو هرگز»، «بادی که در مرغزار وزید»، «بامزی و تاندربل»، «تعطیلات ۸ بیتی»، «ماجرای سفر»، «خرس قهرمان»، «پرویز خان»، «زندگی شگفت انگیز»، «خانواده ملیله چی»، «تنها در خانه ۵» و «خانه رویایی»، از دیگر فیلم های است که پنجشنبه، جمعه و شنبه ۱۱، ۱۲ و ۱۳ دی، مصادف با روز میلاد حضرت علی (ع)، روز پدر و سالگرد شهادت سردار سلیمانی از تلویزیون پخش می شوند.
شبکه یک
*فیلم سینمایی «گمشده و عشق» به کارگردانی «پینگ سانایان»، پنجشنبه ۱۱ دی ساعت ۲۳:۳۰، پخش می شود.
این فیلم با بازی اندی لا و بوران جینگ؛ داستان مردی ساده و زحمتکش به نام لی ژهکوان را روایت میکند که پسر دو سالهاش سالها پیش ربوده شده و زندگیاش از همان روز برای همیشه تغییر کرده است. او بیش از پانزده سال، بیوقفه و خستگیناپذیر، با موتور سیکلتش از شهری به شهر دیگر میرود و با چسباندن عکس پسرش، به دنبال کوچکترین نشانهای از او میگردد. در این مسیر، با خانوادههای زیادی روبهرو میشود که مثل خودش قربانی کودکربایی شدهاند و درد مشترکشان آنها را به هم نزدیک میکند. در یکی از سفرهایش، با جوانی به نام زِنگ شوای آشنا میشود، پسری که خودش نیز در کودکی ربوده شده و اکنون به دنبال هویت واقعیاش میگردد. با این که خیلی زود مشخص میشود زنگ شوای نمیتواند پسر گمشدهی لی ژهکوان باشد، اما میان آنها رابطهای عمیق و احساسی شبیه پدر و پسر شکل میگیرد و ...
*فیلم سینمایی «آواز گنجشک ها» به کارگردانی «مجید مجیدی»، جمعه ۱۲ دی ساعت ۱۶:۰۰، پخش خواهد شد.
این فیلم به داستان مرد ساده و میانسالی به نام کریم میپردازد. وی در یک مزرعه پرورش شترمرغ کار میکند. برحسب اتفاق یکی از شترمرغها از مزرعه فرار میکند. کریم چند روزی او را جستوجو میکند، اما موفق نمیشود بیابدش و در نتیجه از کار اخراج میشود. این بهانهای میشود که برای اولین بار به شهر برود. در شهر از طریق مسافرکشی با موتورسیکلت امرار معاش میکند. در شهر با حوادث زیادی روبهرو میشود و ...
رضا ناجی، حامد آغازی، پویا صالحی، شبنم اخلاقی و کامران دهقان در فیلم سینمایی «آواز گنجشک ها» نقشآفرینی کردهاند.
شبکه دو
*فیلم سینمایی «پدربزرگ ها» به کارگردانی «سانتیاگو ریکوایجو»، پنجشنبه ۱۱ دی ساعت ۲۳:۵۰، پخش میشود.
در این فیلم با بازی کارلوس ایگله سیاس، روبرتو آلوارز و ریمون باریا خواهیم دید: سه پدربزرگ که در دوران جوانیشان در حرفه خود مشغولیت بالائی داشتند؛ حالا در دوران بازنشستگی، صرفاً درگیر نوههایشان هستند. آنها به هر کجا برای کار مراجعه میکنند، صاحبان کار افراد جوان استخدام میکنند. در نهایت آنها تصمیم میگیرند با تجربیاتی که از کار در دوران جوانیشان داشتهاند؛ استفاده کنند و کارآفرین شوند و یک مهد کودک تأسیس کنند. آنها سرانجام بعد از پشت سر گذاشتن مشکلات بسیار موفق میشوند تصمیمشان را عملی کنند که ...
*فیلم سینمایی «مدرسه پیرمردها» به کارگردانی «سیدعلی سجادیحسینی»، جمعه ۱۲ دی ساعت ۰۸:۰۰، پخش خواهد شد.
در خلاصه داستان این فیلم خواهیم دید: پسران آقای پاک نهاد مؤسس مدرسه ناشنوایان به بهانه این که پدر به خارج از کشور رفته است میخواهند ساختمان قدیمی مدرسه را خراب کنند و جای آن پاساژ بنا کنند. نوه پیشکار آقای پاک نهاد برحسب تصادف درمی یابد که او برخلاف گفته پسرانش در جایی نگهداری میشود که به نظر میرسد که مدرسه پیرمردها باشد. فسقلی با پنهان شدن در اتومبیل پسران پاک نهاد سر از یک آسایشگاه سالمندان درمی آورد. فسقلی با کمک پیرمردان ساکن آسایشگاه و سرآشپز آنجا تصمیم به نجات پاک نهاد میگیرد که ...
سعید پورصمیمی، اکبر عبدی، زنده یاد مهدی فتحی، گوهر خیراندیش، زنده یاد جعفر بزرگی، زنده یاد جمال اجلالی و علیرضا رئیسی در فیلم سینمایی «مدرسه پیرمردها» ایفای نقش کردهاند.
*فیلم سینمایی جدید «بابای باحال» به کارگردانی «لِئا لاندو»، جمعه ۱۲ دی ساعت ۱۸:۰۰، پخش خواهد شد.
داستان این فیلم با بازی احمد سیلا، اسماعیل بانگورا و زابو برِیتمان، درباره تام کمدیَنی است که همسر خود را به دلیل مریضی از دست داده است. پسرِ تام گابریل، مدتی ست که با سیلوی (مادرِ همسرش) زندگی میکند. تام تصمیم میگیرد تا گابریل را پیشِ خود بیاورد. او که هنوز خانهای ندارد مجبور میشود برای مدتی در یکی از اتاقهای خانهی رفیقِ صمیمی اش اِتییَن زندگی کند. اِتییَن و همسرش ماتیلد قبول میکنند تا آنها برای مدتی در خانه شان مهمان باشند. در سالگرد تولدِ گابریل، تام به او کتابی را هدیه میدهد که معلوم میشود آن کتاب، یک دفتر نقاشی بوده و تمامِ صفحات آن خالی است. تام برای این که گابریل ناراحت نشود به او میگوید که این کتاب اسرارآمیز است و هر آرزویی که داخلش نوشته شود، برآورده میشود. البته به قولِ تام، آرزوهای کم خرج و ساده! گابریل اول باور ندارد، اما همان شب در کتاب مینویسد: آرزو میکنم معلم مان که خیلی بداخلاق است عوض شود، و فردا با رفتن به مدرسه میبیند معلمشان عوض شده! و ...
*فیلم سینمایی «تا بلندای آسمان» به کارگردانی «چائو دِنگ، بایمی یو و ژوانگ جو کیونگ»، جمعه ۱۲ دی ساعت ۲۳:۵۰، پخش خواهد شد.
داستان این فیلم با بازی چائو دِنگ، یو بای و سوکسی رِن؛ درباره فی ما مرد جوانی است که همراه فرمانده اش، به عنوان جوانترین فضانورد کشور به فضا اعزام شده است. هائووین ما پدر فی ما مهندسی خوش نام و موفقی بوده که بنا به دلایلی نامعلوم پلی که طراحی کرده، فرو میریزد و این موضوع نه تنها باعث بی آبرویی و زندان رفتن هائووین میشود، بلکه باعث میشود که فی ما کودکی سخت و تحقیر آمیزی را بگذراند. پس از این اتفاق، فی ما روزهای سختی را میگذراند، مادرش از پدر طلاق گرفته و با مرد دیگری ازدواج میکند، و هائووین پس از آزادی از زندان فی ما را نزد خود میآورد. آنها زندگی سخت و توام با فقری را میگذرانند، اما در عین حال پدر همیشه فی ما را تشویق به علم آموزی و تلاش و کوشش مینماید. فی ما که بذر علاقه اش به فضا در سالهای زندگی با پدر در او کاشته شده به دانشگاه فضانوردی میرود، اما دقیقا زمانی که نام او در لیست پرواز قرار میگیرد، هائووین متوجه میشود که ...
شبکه سه
*فیلم سینمایی «کد ۸» به کارگردانی «جف چان»، پنجشنبه ۱۱ دی ساعت ۱۰:۰۰، پخش میشود.
در خلاصه داستان فیلم با بازی آرون آبرامز، الکس مالاری جونیور و هو چاو آمده است: شهر لینکولن سیتی اوضاع عجیبی دارد. از یک سو، انسانهایی که یک یا چند قدرت ماورایی دارند، تحت نظر جوانی به نام گارت گرد آمده و به رسمیت شناخته شدهاند و از دیگر سو رباتهای پلیس جایگزین انسانها شدهاند. در پی اعتراض مردم شهر لینکولن سیتی به حضور رباتهای پلیس و خشونت آنها، به ظاهر مسئولان دست به اصلاحاتی میزنند. آنها این بار سگهای رباتیک را جایگزین آدم آهنیها میکنند؛ آن هم با این وعده که این سگهای ماشینی هیچ آسیبی به مظنونین وارد نخواهند کرد. در همین احوال، ماده مخدری به نام سایک که از آب نخاع افراد با قدرت ماورایی تهیه میشود، به راحتی خرید و فروش شده و تجارتی پر سود به شمار میآید! در واقع گارت و رییس پلیس شهر که گروهبان کینگستون نام دارد، در تولید و فروش این مخدر شریکند! جوانی به نام تاراک برای آسایش زندگی خواهر کوچکترش (پاوانی) سهم پرداختی از سوی گارت به کینگستون را از سطل زبالهای میرباید و یکی از سگهای رباتیک به فرمان کینگستون او را با تزریق مقدار زیادی سایک میکشد تا مرگ تاراک به خاطر اوردوز به نظر بیاید! و ...
*فیلم سینمایی جدید «طوفان بی پایان» به کارگردانی «مایکل انگلرت و مالگورزاتا زومووسکا»، پنجشنبه ۱۱ دی ساعت ۲۴:۰۰، پخش میشود.
در خلاصه داستان فیلم با بازی نائومی واتس، دنیس اوهار، بیلی هاول، الیوت سامنر، پارکر سایرز، جاشوا رولینز و کارین پوتریه آمده است: پم مرد میانسالی است که در گروه امداد کوهستانی منطقه به صورت داوطلبانه فعالیت میکند. او چند سال پیش دو دختر خرسالش را که تنها ۵ و ۶ سال داشتهاند، بر اثر نشت گاز از دست داده است. پم برای زنده نگاه داشتن یاد آنها و نیز فائق آمدن بر اندوه بودنشان، در هر سالروز آن حادثۀ تلخ به کوهستان رفته و سعی میکند تا زخم روحیاش را التیام بخشد. امسال اما؛ اداره هواشناسی ورود توفان و بورانی سهمگین در کوهستان را پیش بینی میکند. پم بی تفاوت به کوه رفته و در پارکینگ کوهستان، متوجه حضور یک اتومبیل دیگر میشود و بقیه ماجرا.
*فیلم سینمایی «حمله به اچ ۳» به کارگردانی «شهریار بحرانی»، جمعه ۱۲ دی ساعت ۱۰:۰۰، پخش می شود.
در خلاصه داستان فیلم آمده است: ستاد نیروهای هوایی عراق که از ابتدای جنگ با برتری هوایی ایران روبهرو شده و قریب الوقوع بودن شکستن حصار آبادان را پیش بینی میکند، جهت حفاظت از هواپیمای استراتژیک، میگ میراژ و توپولوف عراقی از گزند بمبارانهای هوایی و مصون ماندن آنها تا موقع شروع حمله ایران، تصمیم میگیرد آنها را به سه پایگاه بسیار دور افتاده در نزدیکی مرز اردن منتقل کند. در مقابل ستاد نیروهای هوایی ایران نیز طرح بمباران این سه پایگاه را که به نام پایگاههای اچ ۳ موسومند مطرح مینماید. در پی آن در سحرگاه ۱۵ فروردین ۱۳۶۰ هشت فروند جنگنده بمب افکن فانتوم ...
جعفر دهقان، زنده یاد محمد کاسبی و حسین یاری در فیلم سینمایی «حمله به اچ ۳» هنرنمایی کردهاند.
*فیلم سینمایی جدید «همه چی رو میدونم» به کارگردانی «روبرتو لیپاری و دیوید سرژ»، جمعه ۱۲ دی ساعت ۲۴:۰۰، پخش میشود.
در این فیلم با بازی روبرتو لیپاری، سرجیو فریسیا و روبرتا ریگانو خواهید دید: روبرتو فارغ التحصیل دانشگاه است، اما او دست به هر کاری میزند خراب میشود. او حالا زیر دست یکی از دوستانش در بنگاه معامله املاک کار میکند و اصلا موفق نیست. تا این که در یکی از روزها با مردی برخورد میکند که توانسته با کمک یک لپ تاپ و یک نرم افزار به ثروت بزرگی دست پیدا کند. او لپ تاپ را به روبرتو میبخشد. روبرتو با کمک لپ تاپ میتواند علاقمندیها و زندگی خصوصی افراد را استخراج کند تا از این راه بتواند برای فروش ملک به مشتری نزدیک شود. روبرتو حالا به کلی عوض شده و توانایی فروش هر ملکی را دارد. او تا جایی پیشرفت میکند که رییسش، بزرگترین پروژه ساخت و ساز را به روبرتو میسپارد. روبرتو باید افراد زیادی را در یک محله قدیمی راضی کند تا خانه یا محل کسب خود را به سرمایه دار این پروژه بفروشند، چون او میخواهد آنجا یک مجتمع تجاری بزرگ بسازد. اما مشکل از جایی شروع میشود که روبرتو باید پدربزرگ خودش را هم راضی کند تا سالن تئاتر عروسکیش را بفروشد. اما پدر بزرگ و دختر مورد علاقه روبرتو با این کار مخالف هستند و ...
*فیلم سینمایی «بی تو هرگز» به کارگردانی «سانتیاگو رکوئیو»، شنبه ۱۳ دی ساعت ۱۴:۳۰، پخش میشود.
این فیلم با بازی آدریان سوار، پاز وگا، رامون بارئا، ایوا سانتولاریا، پپه کاراسکو، کلارا آلونسو، نریا آریولا و آلوارو مانسو؛ درباره کارلوس مردی آرژانتینی و پر کار است که کل زندگیش کار و گوشی موبایلش شده است. او تمام مدت زندگی کنار همسر و دو فرزندش مشغول حرف زدن با گوشی یا چک کردن پیامها میشود. او هیچ وقت به موقع سر قرارهای خانوادگی نمیرسد و زمانی هم که حضور دارد مشغول گوشی است. همسرش بسیار دل شکسته شده و او را یاد روزهای خوبی زندگیشان میاندازد که با هم وقت میگذراند ولی کارلوس گویا صدای همسرش را نمیشنود و گوشی موبایل هر روز بین آنها فاصله بیشتری ایجاد میکند. تا این که بالاخره زن تصمیم میگیرد از کارلوس جدا شود. کارلوس همسرش را دوست دارد و دست به هر کاری میزند که او را از این کار پشیمان کند. کارلوس در جلسات گروهی ترک اعتیاد به گوشی شرکت میکند و به سختی موفق میشود وابستگی خود را کم و کمتر کند. او با اصرار زیاد همسرش را راضی میکند دوباره دور هم جمع شوند و کنار بچهها یک روز خوب را بگذرانند. اما ...
شبکه چهار
*فیلم سینمایی «بادی که در مرغزار وزید» به کارگردانی «کن لوچ»، پنجشنبه ۱۱ دی ساعت ۲۰:۳۰، پخش می شود.
داستان این فیلم با بازی کیلین مورفی و پاتریک دلانسی و لیام کانینگام، در سال ۱۹۲۰ میلادی اتفاق میافتد. در حالی که انگلیسیها در همه جای بریتانیا حضور دارند و سربازان انگلیسی در حال کشت و کشتار مردم ایرلند هستند دو برادر به نامهای تٍدی و دُمیین نیز برای آینده نامعلوم کشورشان ایرلند که تحت استعمار انگلیسی هاست نگرانند. دُمیین که قصد خروج از ایرلند (فعلی) و رفتن به بیمارستانی برای دوره عملی پزشکی را دارد با دیدن شرایط نابسامان و کشته شدن دوستان و هموطنانش نزد برادرش تٍدی رفته و به حزب جمهوری خواه ایرلندی میپیوند. دو برادر علیه سیاستهای سربازان انگلیسی/ مبارزات خود را آغاز میکنند. بی انصافی و بی عدالتی و ظلم نسبت به مردم اعمال میشود و تنها سرمایه داران در آسایشند. پیمان صلح ننگینی توسط دولتمردان ایرلند و انگلیس امضاء میشود و آتش بس اعلام میگردد در این اوضاع انتظار میرود ایرلند آزاد در بریتانیا تشکیل شود، اما ...
*فیلم سینمایی جدید «هامکا و سیتی راهام» به کارگردانی «فجار بوستومی»، جمعه ۱۲ دی ساعت ۲۰:۳۰، پخش می شود.
در خلاصه داستان فیلم با بازی وینو جی باستیان، لادیا سینتیا بلا و انجاسمارا آمده است: سال ۱۹۴۵، زمانی که اندونزی مورد تهاجم هلند قرار میگیرد، فردی به نا م هامکا با سفر به سراسر کشور زمینه ایجاد اتحاد مردم در برابر هلندیها را فراهم میکند. در یکی از این سفرها او مورد اصابت گلوله قرار میگیرد. سالها میگذرد و او به همراه خانواده اش به جاکارتا نقل مکان میکند. هامکا به تاسیس الازهر اقدام میکند، اما حاکمیت او را به دلیل همکاری با شورشیان متهم و به زندان میاندازد. هامکا در زندان با حمایت همسرش سیتی راهام، تفسیر الازهر را تالیف میکند و ...
شبکه تهران
*پویانمایی سینمایی «بامزی و تاندربل» به کارگردانی «کریستین ریلتنیوس»، پنجشنبه ۱۱ دی ساعت ۱۳:۳۰، پخش میشود.
در این پویانمایی خواهیم دید: بامزی با خواهرش ماریان به حیواناتی که در درخت قدیمی زندگی میکنند آذوقه میرساند. آنها میدانند که در این درخت گنجی پنهان شده است. گرگها داستان گنج را میشنوند و به دوستانشان خبر میدهند و برای پیدا کردن نقشه گنج به خانه بامزی میروند و باعث آتش سوزی میشوند. بامزی و خانواده آتش را مهار میکنند ولی گل تاندربل که مادربزرگ عسل مقوی از آن درست میکرد سوخته است. برنارد نقشه گنج را به دست آورده است و قهرمان شهر میشود. شلمان و خرگوش در حین پیدا کردن گل تاندربل با اژدها روبه روشده و ...
*فیلم سینمایی «تعطیلات ۸ بیتی» به کارگردانی «مایکل داوز»، جمعه ۱۲ دی ساعت ۰۹:۰۰، پخش میشود.
در این فیلم با بازی جون دایان رافائل، استیو زان، نیل پاتریک هریس، وینزلو فگلی، سیروس آرنولد، سوفیا رید گانتزرت، سانتینو بارنارد و جیکوب لاوال خواهیم دید: جیک دویل با دخترش ارتباط نزدیکی دارد، اما حاضر نیست برای او گوشی تلفن همراه تهیه کند. زمانی که دخترش به او اصرار میکند، جیک قسمتی از داستان کودکی اش را که مربوط به درخواست خرید نینتندو است برای دخترش تعریف میکند. تلاش جیک برای قانع کردن پدر و مادرش که به عنوان هدیه سال جدید برایش نینتندو بخرند، همکاری دوستانش با او برای خرید نینتندو و انجام کارهای داوطلبانه ماجراهای کمیک و جذابی را رقم میزند که ...
فیلم سینمایی جدید «ماجرای سفر» به کارگردانی «فرانک کتلار»، جمعه ۱۲ دی ماه ساعت ۱۳:۳۰، پخش میشود.
در این فیلم با بازی بری آتسما، جیکوب درویگ و جورجینا وربان خواهیم دید: سوفی و هیوگو با هم قرار از دواج گذاشتهاند. آنها برای سفر به ایتالیا نزد خانواده ماریوس دوست قدیمی شان رفتهاند. ماریوس و همسرش کیتی به تازگی باغی را در جوار خانه شان از همسایه شان که به نظر میرسید آلزایمر دارد به قیمت خیلی پایینی خریداری کردهاند. دختر فروشنده ایزابلا بعد از فوت پدرش به آنجا آمده و میخواهد از دست آنها شکایت کند و باغ را پس بگیرد. بین انها و ایزابلا درگیریهای زیادی پیش می ِآید. چند نفر از اراذل و اوباش به دستور ایزابلا سوفی را میدزدند و انگشت او را قطع میکنند و خانواده ماریوس مجبور میشود که باغ را پس بدهد در آخرین لحظه انها متوجه میشوند که به خاطر دفن مواد صنعتی سمی کارخانهها در آن حوالی زمین باغ سمی شده و میوه هایش هم ارزرش فروش ندارد و ...
*پویانمایی سینمایی «خرس قهرمان» به کارگردانی «کی ونگ»، شنبه ۱۳ دی ساعت ۰۹:۰۰، پخش میشود.
در این پویانمایی خواهیم دید: خرس پدر به همراه پسرش شیها در یک بیابان زندگی میکردند تا اینکه این توله خرس جوان توسط یک جنایتکار شکار شده و در بازار سیاه فروخته میشود. حالا پدر این خرس در جستجوی او وارد یک شهر بزرگ میشود تا او را نجات دهد، اما ...
*فیلم سینمایی «پرویز خان» به کارگردانی «علی ثقفی»، شنبه ۱۳ دی ساعت ۱۳:۳۰، پخش میشود.
در این فیلم خواهیم دید: زمانی که پرویز دهداری، به عنوان مربی تیم ملی فوتبال انتخاب میشود از بازیکنانش میخواهد که فقط با روش او بازی کنند. اما بازیکنان سرشناس تیم ملی که با روشهای او مخالف بودند تصمیم میگیرند به طور گروهی استعفاء بدهند. با برگزاری کمیته انتضباطی، پرویز دهداری ابقاء و بازیکنان خاطی تنبیه میشوند. دهداری به کمک دستیارش تصمیم میگیرد برای پیدا کردن بازیکنان جدید تمام تیمهای شهرستانی را جستوجو کند و سرانجام یک تیم جوان، اما با انگیزه را تشکیل میدهد. کل تیم با تمرینات و راهنماییهای دهداری برای انجام یک بازی مهم و حیثیتی با کویت آماده میشوند. دهداری با تلاش فراوان مشکلات بسیاری که در مقابل تیم ملی قرار داشت، از جمله پیدا کردن زمین بازی، خوابگاه برای بازیکنان، لباس و سایر امکانات و حتی خریدن بلیط هواپیما برای رفتن به قطر و جدل با مدیران و مسئولان فدراسیون وقت برای کنسل نکردن این بازی مقابل کویت را حل میکند. چرا که برخی از فرماندهان ارتش اعتقاد داشتند در صورت باخت در این بازی، کویتیها در جبهه جنگ برای ابراز شادی از منور استفاده میکنند که موجب لو رفتن محل اختفای سربازان ایران میشود. اما ...
سعید پورصمیمی، مریم سعادت، خسرو احمدی، حمیدرضا پگاه و بهنام تشکر در فیلم سینمایی «پرویز خان» هنرنمایی کردهاند.
شبکه نمایش
*فیلم سینمایی «زندگی شگفت انگیز» به کارگردانی «فرانک کاپرا»، پنج شنبه ۱۱ دی ساعت ۰۱:۰۰ بامداد، پخش میشود.
این فیلم با بازی جیمز استوارت، فرانک کاپرا، دانا رید و لیونل باریمور؛ روایتگر سرگذشت مردی است که از فرط نومیدی در آستانه خودکشی قرار گرفته، اما پس از ملاقاتی معجزه آمیز با یک فرشته شور و امید به زندگی را باز مییابد ...
*فیلم تلویزیونی «خانواده ملیله چی» به کارگردانی «علی حسن زاده»، پنج شنبه ۱۱ دی ساعت ۱۱:۰۰، پخش میشود.
داستان فیلم درباره خانوادهای است که پدرشان از دیرباز در حوزه صنایعدستی فعال است و دختران وی که همگی ازدواج کردهاند، در کنار همسرانشان تحت سرپرستی پدر، در صدد توسعه صنعت دستی ملیلهسازی، افزایش مقدار و کیفیت تولید، صادرات و اشتغالزایی هستند، اما ...
آتش تقیپور، فاطمه شکری، زنده یاد شهرام عبدلی، حسن اسدی، گلشن پیرخانقاه، علی الوانی، عباس ادیبی، هانیه عیوضی، محمدرضا بیات و رویا صالحی در فیلم تلویزیونی «خانواده ملیله چی» به ایفای نقش پرداختهاند.
*فیلم سینمایی «تنها در خانه ۵» به کارگردانی «پیتر هویت»، پنج شنبه ۱۱ دی ساعت ۱۳:۰۰، پخش میشود.
خلاصه داستان فیلم با بازی کریستین مارتین، جودل فرلاند، مالکوم مکداول و دبی میزار از این قرار است که: فین و الکس خواهر و برادری هستند که به همراه پدر و مادر به خاطر کار مادرشان از نیورک به شهر دیگری میروند و در خانهای جدید ساکن میشوند. اما چیزی نمیگذرد که خانه قدیمی با شایعه اطرافیان به محیطی ترسناک تبدیل میشود. پدر و مادر و الکس به این شایعات توجهی نمیکنند و فقط فین است که در خانه تلههای بسیار گذاشته به دنبال رد پا میگردد. از طرفی سه دزد تبهکار خانه جدید این خانواده را نشان کرده میخواهند نقاشی معروفی که در زیر زمین این خانه پنهان شده است را بربایند. فین به زیر زمین میرود و اتاق مخفی را پیدا میکند. شب جشن سال نو که مادر و پدرِ فین به مهمانی خانه رییس جدید مادر رفتهاند دزدها به خانه آنها وارد میشوند تا نقاشی را پیدا کنند که ...
*فیلم سینمایی «خانه رویایی» به کارگردانی «جیم شریدان»، پنج شنبه ۱۱ دی ساعت ۱۵:۰۰، پخش میشود.
در خلاصه داستان فیلم با بازی دنیل کریگ، ریچل وایس، نائومی واتس و مارتون سوکاس آمده است: بعد از وارد شدن به خانه روستایی جدیدشان اهالی خانه متوجه میشوند که صاحبان قبلی خانه در یک جنایت وحشیانه کشته شدهاند و ...
*فیلم سینمایی «وقتی تو خواب بودی» به کارگردانی «جان ترتلتاب»، پنج شنبه ۱۱ دی ساعت ۱۷:۰۰، پخش میشود.
در خلاصه داستان فیلم با بازی ساندرا بولاک، بیل پولمن، پیتر گلگر و جک واردن آمده است: لوسی، دختر بلیطفروش در حالی که از زندگی یکنواخت و کسلبارش خسته شده است؛ در آرزوی ازدواج با مشتری ثروتمند و همیشگیاش به سر میبرد که از قضا روزی به وی حمله شده؛ مجبور میشود مرد را نجات دهد! پیتر که مورد حمله چند سارق واقع شده، توسط لوسی نجات یافته و به کما میرود.
*فیلم سینمایی «پاکباخته» به کارگردانی «غلامحسین لطفی»، پنج شنبه ۱۱ دی ساعت ۱۹:۰۰، پخش میشود.
در خلاصه داستان فیلم آمده است: استوار خراسانی به تهران منتقل میشود. او به اتفاق مادرش و همسرش زینت و خواهرش عاطفه و پسر کوچکش اسفندیار نزدیک کلانتری محل خدمتش خانهای اجاره میکند که از قضا با آقارضی همسایه میشوند. آقارضی با خواهرش ملوک خانم و دو پسر خواهرش جواد و جعفر زندگی میکند، او برای جواد، عاطفه خواهر استوار خراسانی را خواستگاری میکند.
اکبر عبدی، علیرضا خمسه و مرحومه حمیده خیرآبادی در فیلم سینمایی «پاکباخته» هنرنمایی کردهاند.
*فیلم سینمایی «مشت افسانهای» به کارگردانی «گوردون چان»، پنج شنبه ۱۱ دی ساعت ۲۱:۰۰، پخش میشود.
در این فیلم با بازی جت لی، شینوبو ناکایاما و سی هو چین خواهیم دید: چن زن، دانشجوی چینی دانشگاه توکیوی ژاپن، به شهر خود شانگهای برمی گردد و میفهمد که استاد رزمی اش کشته شده و ژاپنیها مرتب هم باشگاهیهای او را اذیت میکنند. او ...
*فیلم سینمایی جدید «شکار شیاطین» به کارگردانی «سوکوانگ هوو»، پنج شنبه ۱۱ دی ساعت ۲۳:۰۰، پخش میشود.
این فیلم با بازی میائو زی، اندی آن، اندرو لین، شوانگ هونگ، سارا آلیو، جینگ گو، روی هان، آنسون لیونگ و جین وو؛ درباره یک افسر پلیس به نام هوانگ است که قصد دارد کارتل بزرگ مواد مخدر را از بین ببرد. این کارتل زیر نظر شهردار شهر، سونگپا اداره میشود که ژست مبارزه با فساد و جرم میگیرد، اما خودش دستانش آلوده است. در این میان مردی به نام وِی که هویتی مجهول و انگیزهای پنهان دارد هوانگ را در انجام عملیاتش همراه میکند، اما.
*فیلم سینمایی «مغز متفکر» به کارگردانی «ژرار اوری»، جمعه ۱۲ دی ساعت ۰۱:۰۰ بامداد، پخش میشود.
این فیلم با بازی ژان پل بلموندو، بورویل، دیوید نیون، ایلای والاک و سیلویا مونتی؛ داستان دو دزد دست و پا چلفتی فرانسوی است که نقشه یک دزدی بزرگ و خطرناک را میکشند، اما ...
*فیلم های سینمایی «پاکباخته» به کارگردانی «غلامحسین لطفی»و «مشت افسانهای» به کارگردانی «گوردون چان»، جمعه ۱۲ دی ساعت ۱۱:۰۰ و ساعت ۱۳:۰۰، پخش میشود.
*فیلم سینمایی «شکار شیاطین» به کارگردانی «سوکوانگ هوو»، ساعت ۱۵:۰۰، پخش میشود.
*فیلم سینمایی «مهر پدری» به کارگردانی «پل ویتز»، جمعه ۱۲ دی ساعت ۱۷:۰۰، پخش میشود.
در این فیلم با بازی کوین هارت، آلفری وودآرد و لیل رل هاری خواهیم دید: مت مرد جوانی است که همسرش لیزا باردار است او سعی میکند که شرایط یک زندگی خوب را برای همسرش فراهم نماید. لیزا باردار است و موقع وضع حمل یک شرایط خاص برایش پیش میآید که پزشکان کاری نمیتوانند انجام دهند و لیزا فوت میکند. مت سعی میکند که از دخترش مدی مراقبت کند ولی مادر همسرش مخالف این است که بچه نزد مت باقی بماند و معتقد است که، چون او یک مرد است نمیتواند از بچه خوب مراقبت نماید ولی مت میخواهد از مدی به تنهایی نگهداری نماید. او با دوستانش به مراقبت از مدی میپردازد و گاهی او را با خود به شرکت میبرد. مشکلات زیادی برای مت پیش میآید ولی او با صبر و حوصله روزها را میگذراند. مدی کم کم بزرگ میشود مت با خانمی به نام لیز آشنا میشود و ...
*فیلم سینمایی «پسر کابلی» به کارگردانی «بن استیلر»، جمعه ۱۲ دی ساعت ۱۹:۰۰، پخش میشود.
در این فیلم با بازی جیم کری، لسلی مان و متیو برودریک خواهیم دید: استیون، پس از جدایی از رابین احساس غم و تنهایی میکند. او در آپارتمان جدیدش با چیپ که برای نصب تلویزیونی کابلی آمده، آشنا میشود و ...
*فیلم سینمایی «باجه تلفن» به کارگردانی «جوئل شوماخر»، جمعه ۱۲ دی ساعت ۲۱:۰۰، پخش میشود.
در این فیلم با بازی کالین فارل، کیفر ساترلند، فارست ویتاکر، رادا میشل، کیتی هلمز و پائولا جای پارکر خواهیم دید: استو در یک روز عادی برای زنگ زدن وارد باجه تلفن میشود، اما زمانی که میخواهد خارج شود مردی به او زنگ زده و او را تهدید میکند که اگر از باجه خارج شود اورا با اسلحه دوربین دار خواهد کشت و ...
*فیلم سینمایی «آشپز باشی» به کارگردانی «کلود زیدی»، شنبه ۱۳ دی ساعت ۰۱:۰۰ بامداد، پخش میشود.
در این فیلم با بازی لوئی دوفونس، ژان مارتین، ویتوریو کاپریولی و کلود زیدی خواهیم دید: چارلز داچمین، خوراک شناسی مشهور و ناشر راهنمای مشهور رستوران داری، نبردی سخت علیه فست فود آغاز میکند تا هنر آشپزی فرانسوی را نجات دهد و ...
*فیلم سینمایی «پسر کابلی» به کارگردانی «بن استیلر»، شنبه ۱۳ دی ساعت ۱۱:۰۰، پخش میشود.
*فیلم سینمایی «باجه تلفن» به کارگردانی «جوئل شوماخر»، شنبه ۱۳ دی ساعت ۱۳:۰۰، پخش میشود.
*فیلم سینمایی «۴۷ رونین» به کارگردانی «کارل لینچ»، شنبه ۱۳ دی ساعت ۱۵:۰۰، پخش میشود.
در این فیلم با بازی کیانو ریوز، هیرویوکی سانادا، رینکو کیکوچی و کو شیباساکی خواهیم دید: کای جنگجویی است که به اویشی، رهبر چهل و هفت رونین میپیوندد تا از رئیسشان که به آنها خیانت کرده انتقام بگیرند که ...
*فیلم سینمایی «اسکیتهای نقرهای» به کارگردانی «مایکل لاکشین»، شنبه ۱۳ دی ساعت ۱۷:۰۰، پخش میشود.
در این فیلم با بازی فدور فدوتو، سونیا پریس، یوری بوریسوف و کیریل زایتسو خواهید دید: در آستانه ورود به قرن بیست در شهر سن پترزبورگ، دختری به نام آلیسا در خانوادهای اشرافی زندگی میکند که پدرخوانده اش یکی از وزرای پادشاهی تزار روسیه است. آلیسا به علم آموزی و به خصوص به شیمی علاقه زیادی دارد ولی تحصیل در دانشگاه برای دختران ممنوع است. مندلیوف شیمی دان بزرگ روس تعدادی از دختران را به صورت غیر رسمی پذیرش میکند ولی در صورت قبولی به اجازه پدر یا همسر نیاز است. پدرخوانده آلیسا به او اجازه نمیدهد در این آزمون شرکت کند. آلیسا اتفاقی با پسر فقیری به نام ماتوی آشنا میشود که به تازگی از کارش اخراج شده و به دلیل مهارتش در اسکیت سواری روی یخ و برای تهیه پول درمان پدرش به یک گروه جیب بر پیوسته است. آلیسا بدون اطلاع پدرش در آزمون شیمی مندلیوف شرکت میکند و ماتوی را به عنوان همسرش جا میزند، اما دروغش برملا میشود و لذا قبولش نمیکنند. همسر پدر آلیسا اصرار دارد که آلیسا هر چه سریعتر باید ازدواج کند. سروان آرکادی که مسئول پلیسهای سن پترزبورگ است به طمع پیشرفت و کسب موقعیت اجتماعی بیشتر به آلیسا ابراز عللاقه میکند. اما ...
*فیلم سینمایی «ترور» به کارگردانی «خیرالله تقیانی پور»، شنبه ۱۳ دی ساعت ۱۹:۰۰، پخش میشود.
این فیلم روایتگر ماجرای ترور نافرجام حاج قاسم در کرمان است و اهمیت نقش حاج قاسم در منطقه و شجاعت و ذکاوت فرماندهی این سردار بزرگ را روایت میکند و ...
فرهاد قائمیان، انوش معظمی، رامین راستاد، مهدی سلوکی، افشین سنگچاپ، یدالله شادمانی، محمدحسین لطیفی، هدایت هاشمی، شهرام ابراهیمی و نانت تومه در فیلم سینمایی «ترور» بازی کردهاند.
*فیلم سینمایی «دریا سالار» به کارگردانی «کیم هان مین»، شنبه ۱۳ دی ساعت ۲۱:۰۰، پخش میشود.
داستان این فیلم با بازی مین سیک چوی، سونگ ریونگ ریو، جین وونگ جو، میونگ گون کیم؛ درباره نبردِ تاریخی میونگ نیانگ در سال ۱۵۹۷ است که طیِ آن دریاسالار یی سان به یک پیروزیِ افسانهای دست یافت ...
*فیلم سینمایی «جدال مرد و زنبور» به کارگردانی «دیوید کر»، شنبه ۱۳ دی ساعت ۲۳:۰۰، پخش میشود.
در خلاصه داستان فیلم با بازی روآن اتکینسون، دنیل فرن و چیزی آکودولو آمده است: ترور به تازگی در شرکت خدماتی سرایداران استخدام شده است. او را برای سرایداری به صاحب خانه متمولی معرفی میکنند تا در زمان مسافرت صاحب خانه و همسرش، ترور به عنوان سرایدار از خانه و سگ خانواده به نام کاپ کیک مراقبت کند. خانه مدرن است و تمامی درهای ورودی الکترونیکی است و شامل سیستم هشدار میباشد. با ورود ترور به خانه یک زنبور سمج همراه او وارد خانه میشود. در کل طول مدتی که صاحب خانه به سفر رفته است او درگیر پیدا کردن راهی برای از بین بردن زنبور میشود. از طرفی بیشتر وسایل خانه گرانقیمت و عتیقه هستند که در طول مدت ترور ناخواسته باعث اسیب رساندن به اسباب خانه و آثار گرانقیمت میشود. حتی سارقان برای سرقت به خانه وارد میشوند که به طور تصادفی توسط پلیس دستگیر و روانه زندان میشوند. ترور موفق به کشتن زنبور نشده و ...
شبکه افق
*فیلم سینمایی «هور در آتش» به کارگردانی «عزیزالله حمیدنژاد»، پنج شنبه ۱۱ دی ساعت ۲۳:۱۵، پخش خواهد شد.
در این فیلم خواهید دید: بابا عقیل قرار است با پسرش رحمت در پشت جبهه ملاقات کند. پسر بر سر قرار نمیآید. پیرمرد همسنگر او را میبیند که شهید شده است. از این رو برای یافتن او بیتاب و مصمم شده و به همراه یک نوجوان قایقران راهی جبهههای هور میشود. اما موفق به دیدن پسرش نمیشود، اما ...
مهدی فقیه، مهدی قلی پور، محمدرضا مهدوی، علیرضا یزدان خواه، محمد گوهری و حسین یاری در فیلم سینمایی «هور در آتش» ایفای نقش کردهاند.
*فیلم سینمایی «در جستجوی خوشبختی» به کارگردانی «گابریل موچینو»، جمعه ۱۲ دی ساعت ۱۰:۰۰، پخش خواهد شد.
در خلاصه داستان فیلم با بازی ویل اسمیت، جیدن اسمیت، تندی نیوتون، دن کستلانتا و میشل کروزیک آمده است: کریس گاردنر سیاه پوست، خرده فروش اسکنرهای پزشکی در سال ۱۹۸۱ است که به همراه لیندا و پسر کوچکش کریستوفر در سانفرانسیسکو زندگی بسیار سختی دارند. وضع مالی کریس بسیار بد است. او که توانایی پرداخت اجاره خود را ندارد صاحبخانهاش بیرونش کرده و از این رو لیندا نیز او را ترک میکند. کریس که هم باید پدر خوبی باشد و هم خرج کریستوفر را تأمین کند دچار مشکل شده است. کریس سعی میکند در شرکتی استخدام شود و از سویی باید کریستوفر را حفظ کند مبارزه سختی ...
شبکه کودک
*پویانمایی سینمایی «غذاهای کونگ فوکار» به کارگردانی «هایپنگ سان»، پنجشنبه ۱۱ دی ساعت ۱۴:۰۰، پخش خواهد شد.
در این پویانمایی خواهید دید: سوپر بائو، یک نان بخارپز شده بی گناه و پرشور، سختیهای ناگفتهای را پشت سر میگذارد و در نهایت تبدیل به یک قهرمان بزرگ میشود که دنیای غذاها را نجات میدهد. سوپر بائو رویای تبدیل شدن به یک قهرمان بزرگ مانند جد خود را در سر میپروراند و برای تحقق این رویا، تصمیم میگیرد به ناوگان نیروی دریایی ضد دزدی دریایی ملحق شود که در شرف انجام مأموریت هستند. با این حال، سوپر بائو به عنوان یک نوجوان نادان با مهارتهای رزمی کاملاً معمولی متوجه میشود که صلاحیت حرکت روی کشتی جنگی را ندارد. در عوض، او باید سوار یک کشتی حملونقل به نام استیمر شود و به سمت دریا حرکت کند. بائو که یک غذای خمیری است پس از دورههای جنگجویی راهی ماجراجویی و مقابله با پلیدی میشود. در مسیر خود میخواهد جنگجویی یک کشتی جنگی شود که ...
پویانمایی سینمایی «عصر یخبندان ۶» به کارگردانی «جان سی. دانکین»، جمعه ۱۲ دی ساعت ۱۴:۰۰، پخش خواهد شد.
در این پویانمایی خواهیم دید: کراش و ادی که همیشه مشغول شیطنت و خوشگذارنی هستند این بار بهخاطر اخطارهای اعضای خانواده و کنترلی که از جانب خواهرشان، الی میشوند، خسته شده و تصمیم به مستقلشدن میگیرند. آنها بعد از ترک خانه وارد دنیای گمشده میشوند و با آرسن و نیروهایش روبهرو میشوند. باک که همیشه درگیر مبارزه با دایناسورها است، آنها را نجات میدهد و ماجرای قدرتطلبی آرسن را برایشان تعریف میکند. آرسن دایناسوری است که ظاهر عجیبی دارد و مغز بزرگش او را انگشتنمای حیوانات جنگل کرده است. این ظاهر متفاوت و عجیب باعث میشود تا همه او را اذیت و مسخره کنند و آرسن هم تبدیل به فردی شرور و بدجنس شود و به دنبال قدرت برتر در جنگل باشد. اما باک و دوستش زی مقابل او میایستند ولی ...
*فیلم سینمایی «ایلیا جستجوی قهرمان» به کارگردانی «سید علی موسوینژاد»، شنبه ۱۳ دی ساعت ۱۴:۰۰، پخش خواهد شد.
این فیلم درباره آرش، پسر نوجوان و گیمر معروف شهر است که در بازیهای استریم بینالمللی شکست نمیخورد. یک روز او به یک بازی معروف جهانی دعوت میشود تا به همراه دوستانش از کشورهای مختلف، برای بردن جایزهی بازی تلاش کند. آرش پس از شروع بازی متوجه میشود این یک بازی معمولی نیست و در واقع در آن تحریف تاریخ رخ داده است. پدر آرش که یک معلم آگاه و باسواد است سعی میکند به او هشدار دهد، اما نمیتواند. آرش توسط اسرائیلیها به یک بازی راه پیدا کرده است که در آن واقعهی خیبر را جور دیگری شرح دادهاند. در میان بازی آرش گروگان گرفته میشود و سعی میکنند او را مجبور کنند بازی را به نفع اسرائیلیها به پایان برساند که ...
علی زکریائی، بهار نوحیان، ممد جهانپا و حامد عزیزی در فیلم سینمایی «ایلیا، جستجوی قهرمان» بازی کردهاند.
شبکه امید
*فیلم سینمایی جدید «رویای جیمی» به کارگردانی «مایکل جی. سارنا»، پنجشنبه ۱۱ دی ساعت ۱۸:۰۰، پخش خواهد شد.
این فیلم با بازی اندرو ابلسون، آدرین باربو و ورونیکا بونل؛ درباره جیمی، پسربچهای ۱۲ ساله است که پس از درگذشت پدرش، دوران سختی را میگذراند و برای فرار از غم و اندوه، به رویاپردازی درباره مربیگری حیوانات پناه برده است. این خیالپردازیها باعث شده او در مدرسه و روابط اجتماعی دچار مشکل شود. مادر جیمی برای تغییر روحیه او، تصمیم میگیرد پسرش را برای تعطیلات تابستانی به خانه پدربزرگش در حومه شهر بفرستد. در آنجا، جیمی بهطور اتفاقی پناهگاه حیواناتی را در همسایگی خانه پدربزرگ کشف میکند. او در این پناهگاه با یک شیر سفید زیبا و خاص آشنا شده و پیوند عاطفی عمیقی با او برقرار میکند. اما خیلی زود جیمی متوجه میشود که این پناهگاه در خطر بزرگی قرار دارد. یک شرکت تجاری فاسد و سودجو قصد دارد زمینهای پناهگاه را تصاحب کرده و از حیوانات بیگناه برای آزمایشهای غیراخلاقی استفاده کند. جیمی که نمیتواند شاهد نابودی دوستان جدیدش باشد، با کمک گروهی از بچههای محلی و حمایت پدربزرگش، نقشهای هوشمندانه طراحی میکند و ...
*فیلم سینمایی «حریف دل» به کارگردانی «رضا گنجی»، جمعه ۱۲ دی ساعت ۱۸:۰۰، پخش خواهد شد.
این فیلم درباره پسری به نام سعید است که در سال آخر دبیرستان تحصیل میکند. او بدون اطلاع مادر و پدربزرگش، به ورزش کشتی میپردازد و به زودی استعدادش مورد توجه مربیان قرار میگیرد. پدربزرگ سعید که خود از پیشکسوتان ورزش است، زودتر از مادر سعید، موضوع را میفهمد و شادی خود را پنهان میکند، ولی از شنیدن خبر کشتیگیرشدن سعید، ناراحت میشود و این ناراحتی زمانی به اوج میرسد که میفهمد مربی سعید، جوکار ـ رقیب شوهرش که در یک مسابقه کشتی، سهواً باعث مرگ پدر سعید شده است اصرار سعید و پدربزرگش سبب میشود مادر، کشتیگرفتن سعید را بپذیرد. سعید از طرف باشگاهش در مسابقات انتخاب کشتیگیران برای حضور در تیم ملی، شرکت میکند و با زحمت فراوان، موفق میشود به مسابقه نهایی راه یابد، اما ...
زنده یاد جمشید مشایخی، فاطمه گودرزی، شاهد احمدلو، ثریا قاسمی، بهناز جعفری، رامین راستاد و ستاره اسکندری در فیلم سینمایی «حریف دل» هنرنمایی کردهاند.
*پویانمایی سینمایی «هیولای دریایی» به کارگردانی «کریس ویلیامز»، شنبه ۱۳ دی ساعت ۱۵:۳۰، پخش خواهد شد.
این پویانمایی ماجرای دختری جوان به نام میسی برامبل را دنبال میکند که در کشتی جیکوب هالند، شکارچی افسانهای هیولاها بهدنبال شکوه، شهرت و ماجراجوییهای بزرگ است. داستان در دورهای اتفاق میافتد که موجودات دریایی عظیم کشتیهای بیدفاع را به وحشت میاندازند که ...
شبکه سلامت (زیرنویس ویژه ناشنوایان)
*فیلم سینمایی «دکتر شکلات ۱» به کارگردانی «ناگومو سیایچی و ساکوما نوریوشی»، جمعه ۱۲ دی ساعت ۱۰:۳۰، پخش میشود.
در خلاصه داستان این فیلم با بازی کنتارو ساکاگوچی، شیرویاما نوا و ناناسه نیشینو آمده است: در دنیای زیرزمینی و مخفی پزشکی ژاپن، تیمی ناشناس و فوق العاده حرفهای وجود دارد که جراحیهای بسیار خطرناک و پیچیده را با موفقیت انجام میدهد. رئیس این گروه، بر خلاف تمام انتظارات، یک دختر نابغه ۱۰ ساله به نام یویی تراشیما است که به عنوان دکتر شکلات شناخته میشود. یویی، با وجود سن کم، تواناییهای خارق العادهای در آناتومی، تشخیص بالینی و جراحی دارد، اما گذشته اش تاریک و پر از درد است. او شاهد کشته شدن پدر و مادرش در یک انفجار مرموز بوده و از آن زمان تصمیم گرفته تا با استفاده از استعداد و آموزههای پدرش حقیقت پشت این جنایت را کشف کند و انتقام بگیرد. در این راه او با مردی مرموز به نام نودا تتسویا (معروف به معلم) همکاری میکند. پزشکی که به دلیل یک حادثه، اکنون دست راستش مصنوعی است و ...
*فیلم سینمایی «نجات یافتگان» به کارگردانی «زنده یاد رسول ملاقلی پور»، جمعه ۱۲ دی ساعت ۲۴:۰۰، پخش میشود.
در خلاصه داستان فیلم آمده است: بیماران یک بیمارستان صحرایی در جبهه پس از بمباران عراقیها به همراه مددکاران و پزشکان با چند آمبولانس به سمت مریوان حرکت میکنند، اما در راه راننده یک آمبولانس به همراه تنی چند از مجروحان شهید میشوند و تنها یک مددکار به نام مریم و یک مجروح جنگی به نام رضا زنده میمانند. مریم، رضا را که قطع نخاع شده به برانکارد میبندد و به راه میافتد. در راه یک سرباز عراقی به دست رضا کشته میشود و پدر سرباز کشته شده که ابتدا مقصد رساندن آب به مریم و رضا را داشته به آنها حمله میکند؛ ولی پس از مدتی، عبدالرحمن، پدر سرباز عراقی به کمک مریم میآید تا ...
عاطفه رضوی، علی یعقوب زاده، زنده یاد جمشید اسماعیل خانی در فیلم سینمایی «نجات یافتگان» هنرنمایی کردهاند.
*فیلم سینمایی «فرشتهها با هم میآیند» به کارگردانی «حامد محمدی»، شنبه ۱۳ دی ساعت ۱۰:۰۰، پخش میشود.
فیلم روایتگر داستان زندگی روحانی جوانی به نام احمد است که با همسرش لیلا زندگی را به سختی و تنگدستی میگذرانند. احمد برای تأمین معاش خانواده، در کنار تحصیل در حوزه، به کار برق کشی ساختمان نیز اشتغال دارد و به همین خاطر بعضا از سوی هم درس هایش نیز مورد شماتت واقع میشود. در همین شرایط، همسرش حامله شده و پس از زایمان آنها صاحب سه فرزند سه قلو میشوند. با وجود اینکه انتظار میرود با آمدن این سه فرزند، زندگی احمد و لیلا با مشکل و بحران مواجه شود، اما ...
جواد عزتی، نازنین بیاتی، رضا ناجی و الهام کردا در فیلم سینمایی «فرشتهها با هم میآیند» هنرنمایی کردهاند.
شبکه فراتر (۴k)
*فیلم سینمایی «فورد در برابر فراری» به کارگردانی «جیمز منگولد»، پنج شنبه ۱۱ دی ساعت ۱۳:۳۰، پخش خواهد شد.
در این فیلم با بازی کریستین بیل، مت دیمون، جان برنثال و کترینا بلف؛ خواهیم دید: کارول شِلبی و کِن مایلز رفقای قدیمی هستند که آخرین گفتگویشان به نزاع و درگیری فیزیکی و پرتاب آچار کِن به سوی کارول ختم شده است! کارول شِلبی تنها رانندة آمریکایی است که یک بار در مسابقات اتومبیلرانی لِمَن به پیروزی رسیده است. کارول با وجودی که جوان است، به دلیل ناراحتی قلبی، رانندگی را کنار گذاشته و به تقویت موتور اتومبیل برای شرکت در مسابقات و فروش اتومبیل روی آورده است. کن مایلز هم مکانیک و رانندة حرفه ایِ بداخم و انزواطلبی است که سالها پیش از انگلیس به آمریکا مهاجرت کرده و اکنون با همسر و پسرش زندگی میکند. او به تازگی به واسطة بدهی مالیاتی گاراژ خود را از دست داده و اوضاع مالی خوبی ندارد. در همین ایام، هنری فورد دوم مدیر شرکت اتومبیل سازی فورد در دهة ۶۰ میلادی و مدیری توانا، جدی، اهل مشورت و البته مغرور است، اما ...
*فیلم سینمایی «سونیک» به کارگردانی «جف فاولر»، جمعه ۱۲ دی ساعت ۱۳:۳۰، پخش خواهد شد.
در این فیلم با بازی جیم کری، بن اسوارتس، بِن شوارتز و جیمز مارس دن خواهیم دید: سونیک جوجه تیغی آبی رنگی است که میتواند با سرعتی بیش از ۴۰۰ کیلومتر بر ساعت، بدود و حتی میتواند با قدرت پاهایش برق تولید کند. سونیک ده سال است که در جنگلی در نزدیکی شهری کوچک، خود را مخفی کرده است و در تنهایی روزگار میگذراند. تا این که او شبی در زمین بیسبال هیجان زده شده و با سرعت زیادش انفجار الکتریکی ایجاد کرده و این انفجار باعث قطع برق کل شهر میشود. نیروهای امنیتی برای پیگیری علت این قطعی برق، دانشمند شرور و دیوانه به نام دکتر روباتینک را اعزام میکند و سونیک که خود را در خطر میبیند، تصمیم به رفتن به جنگل قارچی میگیرد. سونیک حلقههایی دارد که با کمک آن میتواند فورا جا به جا شود و زمانی که در انباری مامور پلیسی به نام تام، در حال آماده کردن خود برای پرتاب حلقههای سفر بوده، تام با اسلحه بیهوش کننده اش به سونیک تیر اندازی کرده و.