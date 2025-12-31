پخش زنده
امروز: -
بازدید میدانی از شرکتهای حملونقل بینالمللی شهرستان خوی با محوریت ساماندهی اعلام بار و تحقق عدالت اجتماعی در حوزه حملونقل انجام شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ بازدید میدانی از شرکتهای حملونقل بینالمللی شهرستان خوی با محوریت ساماندهی اعلام بار و تحقق عدالت اجتماعی در حوزه حملونقل انجام شد.
در این بازدید، غلامحسین آزاد فرماندار ویژه شهرستان خوی به همراه جمعی از مسئولان و کارشناسان دستگاههای مرتبط، از شرکتهای حملونقل بینالمللی فعال در شهرستان بازدید و از نزدیک در جریان روند اعلام بار، نوبتدهی و وضعیت فعالیت رانندگان قرار گرفت.
فرماندار ویژه خوی در حاشیه این بازدید با اشاره به اهمیت نقش حملونقل در چرخه اقتصادی منطقه، بر ضرورت رعایت عدالت اجتماعی در فرآیند اعلام بار و بهرهمندی عادلانه رانندگان از ظرفیتهای موجود تأکید کرد و گفت ساماندهی این حوزه با نگاه حمایتی استاندار آذربایجان غربی با جدیت دنبال میشود.
در جریان این بازدید، تیمور گلوانی مسئول شرکت حملونقل و نماینده کامیونداران و شرکتهای حملونقل شهرستان خوی، ضمن قدردانی از توجه و پیگیریهای استاندار و فرماندار، اعلام کرد: اقدامات انجامشده، مشکلات پیشین در زمینه اعلام بار و نوبتدهی برطرف شده و هماکنون رانندگان میتوانند به صورت عادلانه از سهمیهها و فرآیند بارگیری بهرهمند شوند.
وی افزود: ایجاد نظم، شفافیت و عدالت در اعلام بار موجب افزایش رضایتمندی رانندگان و بهبود فعالیت شرکتهای حملونقل شده است.
این بازدید با هدف ارزیابی میدانی، رفع موانع احتمالی و تقویت نظارت بر روند خدماترسانی به رانندگان انجام شد و مسئولان بر تداوم این رویکرد و حمایت از فعالان حوزه حملونقل تأکید کردند.