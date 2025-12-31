استاندار خوزستان گفت: آبگرفتگی ناشی از سیل به ۴۰۶ واحد مسکونی در مناطق روستایی و شهری مسجدسلیمان خسارت وارد کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمدرضا موالی زاده روز چهارشنبه در نشست ستاد مدیریت بحران در فرمانداری مسجدسلیمان اظهار داشت: اثاثیه منازل برخی شهروندان مسجدسلیمان بر اثر سیل دچار مشکل شده که باید خسارت آنها برآورد شود.

وی افزود: بارندگی شدید منجر به تخریب پل ورودی یک روستا، مسدودشدن جاده، آبگرفتگی پنج روستا، تخریب زیرسازی جاده روستای آب بهار ۲، قطع و شکستگی لوله‌های آب آشامیدنی یک روستا، مسدود شدن مسیر روستای چاه ملااحمد و جاده ورودی شهر گلگیر شده که برخی از مشکلات حل شده است.

استاندار خوزستان با بیان اینکه باید از بقیه مناطق بازدید میدانی و برآورد خسارت شود، اظهارکرد: کمیته‌ای برای لایروبی مسیر‌های شهری مسجدسلیمان و دیگر شهر‌های خوزستان تشکیل شود تا از سرریزشدن آب در خیابان‌ها و مناطق مسکونی جلوگیری شود.

پیمان جهانگیری، فرماندار مسجدسلیمان نیز در این نشست ضمن قدردانی از پیگیری استاندار خوزستان از وضعیت سیل شهرستان گفت: شدت بارندگی در ۲ ساعت اول اتفاق افتاد که باعث شد تمامی معابر و پل‌ها به زیر آب برود.

وی افزود: با وجود شدت بارندگی تلفات و خسارت جانی در شهرستان مسجدسلیمان نداشتیم ولی یک فرد غیربومی که برای سفر کاری به این شهرستان سفر کرده بود دچار حادثه رانندگی شد و راننده پراید وانت به علت سقوط از پل سی میلی جان خود را از دست داد.

جهانگیری با بیان اینکه بیشترین خسارت بارندگی مربوط به بخش گلگیر بوده است، ادامه داد: مشکلاتی در جاده‌های ارتباطی، پل‌ها وجاده‌های منتهی به برخی مناطق عشایر در جریان این بارندگی و سیل ایجاد شد.

تلف شدن سه هزار قطعه مرغ یک مرغداری در سیل مسجدسلیمان

فرماندار مسجدسلیمان با بیان اینکه سه هزار قطعه مرغ از یک مرغداری تلف شد و دام‌های عشایر را سیل برد، گفت: به چادر عشایر صدمه وارد شد که به صورت موقت به آنها چادر داده شده است.

جهانگیری خاطرنشان کرد: حدود ۱۶ روستای بخش گلگیر بدون برق شدند که با پیگیری انجام شده برق این روستا‌ها نیز وصل شد.

وی با اشاره به مشکل فاضلاب و تامین گازوییل در این شهرستان ادامه داد: برای دام و علوفه عشایر نیز مشکلاتی ایجاد شده که قرار است با پیگیری امور عشایر رفع شود.

فرماندار مسجدسلیمان گفت: ساخت و ساز‌های غیرقانونی زیادی در مسیر آب و بستر یا حریم رودخانه انجام شده که باید جلوی آنها گرفته شود تا در چنین شرایطی دچار مشکل نشوند.

هفته جاری ۵۵.۳ میلیمتر بارندگی در مسجدسلیمان ثبت شد که خساراتی در حوزه راه‌ها و منازل شهروندان به همراه داشت.

فرماندار مسجدسلیمان نیز پیش از این اعلام کرده بود بیشترین خسارت سیلاب به بخش گلگیر وارد و مسیر ۱۱ روستای بخش گلگیر مسدود شده است.