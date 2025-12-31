به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، سپاهان و استقلال از ساعت ۱۶:۳۰ فردا (پنجشنبه) دیدار معوقه از هفته دهم لیگ برتر را در ورزشگاه نقش جهان اصفهان برگزار خواهند کرد.

در شرایطی که برخی شایعات از انجام این مسابقه بدون تماشاگر حکایت داشت، مهدی تاج امروز در مجمع عمومی فدراسیون فوتبال گفت که دو تیم با حضور تماشاگران به مصاف هم می‌روند. به گفته رئیس فدراسیون فوتبال این بازی با حضور ۵۰ تا ۶۰ هزار تماشاگر انجام می‌شود.