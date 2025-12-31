به گزارش خبرگزاری صداو سیما سردار سید ابوالفضل موسوی پور رئیس پلیس راهور تهران بزرگ گفت: این مراسم، از ساعت: ۱۷:۰۰ «همزمان با نماز مغرب و عشاء» در روز پنجشنبه ۱۱ دی ماه ۱۴۰۴، با اتخاذ تدابیر ویژه ترافیکی به منظور انتظام بخشی به عبور و مرور در مصلی بزرگ امام خمینی (ره) با حضور پرشور مشتاقان آن شهید والامقام برگزار می‌شود.



وی افزود: به منظور سهولت حضور شهروندان، که قصد شرکت در این مراسم را دارند؛ پیش بینی چینش محل توقف اتوبوس ها در پارکینگ های شماره ۷ و ۸ و در صورت تکمیل ظرفیت در بزرگراه شهید سلیمانی از خیابان شهید قنبرزاده تا پل سید خندان در هر دو مسیر، خیابان شهید بهشتی حد فاصل خیابان شریعتی تا قنبر زاده در مسیر خط ویژه و عادی، خیابان مفتح (شمال به جنوب) از خیابان شهید بهشتی تا خیابان شهید مطهری (یک لاین)، خیابان شریعتی (جنوب به شمال) از خیابان شهید مطهری تا خیابان شهید بهشتی، خیابان علی اکبری از خیابان شهید مطهری تا خیابان شهید بهشتی است



به گفته وی اعمال ممنوعیت تردد اتوبوس های شرکت واحد از ساعت ۱۴:۳۰ روز اجرای مراسم در مسیر غرب به شرق خیابان شهید بهشتی با پیش بینی مسیر جایگزین توسط مسئولین اتوبوسرانی صورت می‌گیرد.



سردار موسوی پور با تأکید بر اینکه محل های پیش بینی شده جهت توقف موتورسیکلت های مراجعه کنندگان درخیابان شهید بهشتی جنب درب اصلی مصلی است، ادامه داد: همچنین محل های پیش بینی شده جهت توقف خودروهای شخصی مراجعه کنندگان، پارکینگ های شماره ۱۵ – ۱۹ و ۲۰ به همراه پارکینگ جنب درب اصلی جهت پارک خودرو های شخصی و در صورت تکمیل ظرفیت، پارکینگ چهل سرا (لجستیک سابق)، کلیه معابر پیرامونی به استثناء محل های پارک ممنوع و محل های توقف اتوبوس های شرکت واحد از قبیل خیابان های خرمشهر، هویزه، عشقیار در نظر گرفته شده است.



وی به موتور سیکلت سواران توصیه کرد: با سرعت مطمئنه و رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی همچنین استفاده از کلاه ایمنی تردد کنند و از انجام هر گونه حرکات مخاطره آمیز در معابر منتهی به طول مسیر مراسم جدا خودداری نمایند که این موضوع مهم با برخورد جدی پلیس، مواجه خواهد شد.

وی از شهروندان تهرانی و حاضران در مراسم خواست: تا جایی که امکان دارد از وسایل حمل و نقل عمومی بویژه (اتوبوس، تاکسی و مترو) استفاده کنند.