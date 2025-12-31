پخش زنده
استاندار خراسان شمالی گفت: مسابقات بینالمللی کوراش فرصتی راهبردی برای نمایش توانمندیهای ورزشی، گردشگری و فرهنگی خراسان شمالی است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ جلسه هماهنگی کمیتههای برگزاری مسابقات بینالمللی کوراش به ریاست بهمن نوری، استاندار خراسان شمالی، با هدف بررسی روند آماده سازی و عملکرد کمیتهها برگزار شد.
استاندار خراسان شمالی در این نشست بر اهمیت همکاری و هماهنگی همه دستگاههای اجرایی استان در برگزاری شایسته این رویداد بینالمللی تأکید کرد و افزود: انجمن کوراش برای اجرای مطلوب این رقابتها نیازمند همراهی جدی مجموعه مدیریت استان است.
وی با بیان اینکه میزبانی مسابقات بینالمللی کوراش فرصتی ارزشمند برای استان محسوب میشود، افزود: نام خراسان شمالی باید بهدرستی برجسته شود و ما میزبان رویدادی بینالمللی هستیم که میتواند فضای استان را به سمت نشاط، همبستگی و توسعه ورزش سوق دهد.
استاندار خراسان شمالی این رقابتها را بستری مناسب برای معرفی ظرفیتهای متنوع استان دانست و گفت: معرفی توانمندیها در حوزههای ورزش، صنایعدستی و گردشگری باید بهصورت هدفمند و در شأن این رویداد انجام شود.
وی همچنین بر لزوم توجه به ظرفیتهای گردشگری استان در کنار برگزاری مسابقات تأکید کرد و افزود: این رویداد میتواند بهعنوان سکویی برای معرفی جاذبههای تاریخی، طبیعی و فرهنگی خراسان شمالی مورد استفاده قرار گیرد.
نوری ساماندهی ورودیها و خروجیهای شهر بجنورد را از الزامات میزبانی بینالمللی دانست و خاطرنشان کرد: تصویر شهری باید متناسب با سطح و اهمیت این رویداد باشد.
استاندار خراسان شمالی در پایان با اشاره به پیامدهای مثبت این میزبانی اظهار داشت: برگزاری موفق مسابقات بینالمللی کوراش، پیام روشنی از امنیت، ثبات و آمادگی استان برای جذب سرمایهگذاری داخلی و خارجی مخابره میکند.