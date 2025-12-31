به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان ، معاون عمرانی استاندار لرستان در جلسه توسعه عدالت در فضا‌های آموزشی گفت: از مجموع ۱۷۰ مدرسه جایگزین مدارس کانکسی که احداث شده، حدود ۸۰ مدرسه فاقد گاز بود که خوشبختانه برای ۱۲ مدرسه، علمک گاز نصب شده و با همکاری سازمان نوسازی مدارس ظرف ۱۰ روز آینده انشعاب گاز داخل ساختمان‌ها انجام خواهد شد.

مهدی مجیدی افزود: برای ۳۱ مدرسه نیز نصب علمک در دستور کار قرار گرفته و ظرف ۱۵ روز آینده انجام می‌شود. همچنین ۳۸ مدرسه دیگر نیاز به احداث شبکه و علمک دارند که برآورد هزینه آن ظرف ۱۰ روز آینده توسط شرکت گاز ارائه خواهد شد تا از طریق سازمان برنامه و بودجه و کارگروهی به ریاست استاندار، اعتبار آن تأمین شود.

معاون عمرانی استاندار لرستان در ادامه به موضوع ساماندهی مدارس سنگی اشاره کرد و گفت: خوشبختانه بنیاد علوی ساخت ۱۶ مدرسه را آغاز کرده و بر اساس توافق قرار است تا پایان سال این مدارس به بهره‌برداری برسند.