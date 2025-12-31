به مناسبت میلاد حضرت علی (ع) و گرامیداشت روز پدر، پویش «کتابِ بابا» برای دومین سال متوالی، با هدف تسهیل دسترسی به خدمات کتابخانه‌ای و ایجاد امکان خرید کتاب با تخفیف به عنوان یک هدیه ارزشمند به پدران و همسران برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، همزمان با فرارسیدن سالروز ولادت امیرالمومنین حضرت علی (ع) و گرامیداشت روز پدر، پویش «کتابِ بابا» برای دومین سال متوالی، با هدف ایجاد امکان عضویت رایگان در کتابخانه‌های شهر تهران و خرید کتاب با تخفیف برای پدران و همسران، با مشارکت اداره کل کتابخانه‌های عمومی استان تهران و سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران، باغ کتاب، نرم افزار کاربردی فراکتاب، نشر یاشار و جمعی از ناشران و توزیع‌کنندگان کتاب برگزار می‌شود.

در این پویش، امکانی برای خرید کتاب با تخفیف فراهم شده است تا علاقه‌مندان برای اهدای کتاب به پدران خود، از تخفیف بهره‌مند شوند. کتاب‌های پویش «کتابِ بابا»، به صورت حضوری در باغ کتاب عرضه می‌شود.

در راستای اجرای این پویش، انتشارات یاشار، به صورت تلفنی و یا حضوری و با ۲۵ درصد تخفیف کتاب مورد نیاز علاقه‌مندان را تهیه و در اختیار ایشان قرار خواهد داد، برای این منظور شهروندان می‌توانند با شماره‌های ۶۶۴۰۲۵۷۱ و ۰۹۰۲۶۴۰۲۵۷۱ تماس حاصل کنند.

در این پویش، که از چهارشنبه ۱۰ دی ماه تا دوشنبه ۱۵ دی ماه برگزار می‌شود، امکان عضویت پدران در تمامی کتابخانه‌های شهر تهران، با تخفیف ۱۰۰ درصدی فراهم شده است. این اقدام با همکاری اداره کل کتابخانه‌های عمومی استان تهران و مدیریت کتابخانه‌های سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران صورت گرفته تا پدران به صورت رایگان بتوانند عضو کتابخانه‌های شهر تهران شوند.

علاقمندان برای عضویت در کتابخانه‌های سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، می‌توانند به نزدیک‌ترین کتابخانه محل سکونت خود مراجعه کنند و با ارائه کارت ملی و دریافت عضویت رایگان به مدت یک‌سال، از خدمات تمامی کتابخانه‌های این سازمان استفاده کنند.

پدران برای دریافت عضویت رایگان و بهره‌مندی از خدمات کتابخانه‌های عمومی شهر تهران که تحت پوشش نهاد کتابخانه‌های عمومی هستند می‌توانند از طریق آدرس samanpl.ir/reg یا مراجعه حضوری به کتابخانه مورد نظر اقدام کنند.