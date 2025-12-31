استاندار اردبیل از دستگاه‌های اجرایی و خدمات‌رسان استان خواست با توجه به سرما و هشدارهای هواشناسی، برای مواجهه با شرایط جوی آمادگی داشته باشند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل مسعود امامی یگانه در جلسه ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران استان اردبیل اظهار کرد: به دنبال صدور هشدار هواشناسی، هماهنگی میان اعضای ستاد مدیریت بحران ضرورت دارد و برنامه‌ریزی لازم برای مواجهه و مقابله با مشکلات احتمالی تبیین شود.

وی افزود: با توجه به پیش‌بینی ناپایداری‌های جوی، لازم است تمام دستگاه‌های خدمات‌رسان در آماده‌باش کامل باشند و اقدامات پیشگیرانه با دقت و سرعت بیشتری دنبال شود تا در صورت بروز هرگونه حادثه، خدمات‌رسانی بدون وقفه و مؤثر انجام گیرد.

استاندار اردبیل با قدردانی از گزارش‌های ارائه شده توسط دستگاه‌های اجرایی، تأکید کرد: آخرین وضعیت سوخت‌رسانی، تأمین گاز، آمادگی نیروگاه‌های تولید برق، ایمنی استان و پیش‌بینی‌های هواشناسی به صورت دقیق بررسی و تصمیمات لازم برای مدیریت به موقع شرایط احتمالی اتخاذ شود.

امامی یگانه همچنین با تأکید بر لزوم اطلاع‌رسانی مستمر و به‌موقع به شهروندان گفت: رصد لحظه‌ای وضعیت جوی و انتقال سریع هشدار‌ها به مردم، نقش مهمی در کاهش خسارات و تصادفات جاده‌ای و افزایش ایمنی دارد.

وی با اشاره به برگزاری موفق رزمایش «صلابت سبلان» که ۲ ماه پیش در شهرستان خلخال برگزار شد، از تلاش‌ها و همراهی اعضای ستاد مدیریت بحران و دستگاه‌های اجرایی قدردانی کرد و این رزمایش را نشانگر توان و آمادگی استان لازم برای مقابله با بحران‌ها دانست.

استاندار اردبیل با بیان اینکه باید آموزش همگانی مواجهه با بحران را نهادینه کنیم، افزود: حفاظت از منابع طبیعی، جنگل، مصرف بهینه انرژی و آب را باید با آموزش دانش‌آموزان از مدارس و خانه‌های خود شروع کنیم.

در پایان این نشست، استاندار اردبیل با اهدای لوح سپاس، از مدیران و عوامل اجرایی مانور صلابت سبلان قدردانی کرد.