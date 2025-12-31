آئین غبارروبی و عطرافشانی گلزار شهدای شهرستان بوکان با حضور مسئولان و اقشار مختلف مردمی برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ آئین غبارروبی و عطرافشانی گلزار شهدای شهرستان بوکان با حضور مسئولین و اقشار مختلف مردمی برگزار شد.

در آستانه ششمین سالگرد شهادت سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی با حضورمسئولان اجرایی، خانواده‌های معظم شهدا، جانبازان و ایثارگران و نیرو‌های نظامی و انتظامی، گلزار شهدای این شهر غبارروبی و عطر افشانی شد.

در این مراسم معنوی حاضران ضمن قرائت فاتحه و نثار شاخه گل بر مزار شهدا، بار دیگر با آرمان‌های شهدا و انقلاب اسلامی میثاق کردند.

در پایان مراسم با اهدای لوح سپاس از خانواده‌های معظم شهدا تقدیر و تجلیل به عمل آمد.