مدیر امور زراعت سازمان جهادکشاورزی آذربایجان شرقی از کشت پاییزه سیر در ۳۵۵ هکتار از اراضی کشاورزی استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، جلال رحیمزاده گفت: با اجرای این سطح زیرکشت، پیشبینی میشود در سال زراعی جاری حدود هشت هزار و ۳۱۵ تن سیر در استان تولید شود.
وی با بیان اینکه از مجموع ۳۵۵ هکتار سطح زیرکشت سیر ۲۵۵ هکتار بهصورت سیر خشک با متوسط عملکرد ۱۳ تن در هر هکتار و ۱۰۰ هکتار بهصورت سیرتر با متوسط عملکرد ۵۰ تن در هر هکتار کشت شده است، افزود: برداشت این محصول در بهار سال ۱۴۰۵ انجام خواهد شد.
وی با اشاره به زمان کشت سیر در استان اظهار کرد: همهساله عملیات کاشت سیر در آذربایجان شرقی از اواسط مهرماه آغاز شده و تا اواخر آذرماه ادامه دارد.
مدیر امور زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان ادامه داد: در سال زراعی جاری، شهرستان آذرشهر با ۱۸۰ هکتار و شهرستان عجبشیر با ۱۲۰ هکتار بهترتیب رتبههای اول و دوم سطح زیرکشت سیر در استان را به خود اختصاص دادهاند.
رحیمزاده بر نقش آموزش و ترویج در افزایش بهرهوری این محصول تأکید کرد و گفت: برگزاری دورههای آموزشی گروهی و انفرادی، استفاده از بذرهای باکیفیت، مدیریت اصولی مزرعه، بهرهگیری از روشهای نوین آبیاری و مدیریت صحیح مصرف آب، استفاده از دستگاههای کارنده و کشت مکانیزه، بازدیدهای کارشناسی و ارائه توصیههای فنی از جمله اقدامات کارشناسان جهاد کشاورزی استان در زمینه تولید سیر است.
وی خاطرنشان کرد: با توجه به شرایط آبوهوایی مناسب و حاصلخیزی خاک آذربایجان شرقی، سیر تولیدی این استان از کیفیت بالایی برخوردار است و به دلیل مزیت اقتصادی و مصرف آب کمتر نسبت به محصولات سبزی و صیفی، میتواند بهعنوان محصولی مناسب در تناوب زراعی مورد توجه کشاورزان قرار گیرد.