تیم والیبال سپاهان در هفته دهم رقابتهای سوپر لیگ والیبال امشب میهمان تیم رازین پلیمر تهران است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ به گزارش رسانه رسمی باشگاه فولاد مبارکه سپاهان، تیم والیبال سپاهان در هفته دهم رقابتهای سوپر لیگ والیبال، میهمان تیم رازین پلیمر تهران خواهد بود.
بلندقامتان سپاهان با ۲۱ امتیاز در رده سوم جدول قرار دارند در حالی که رازین با ۹ امتیاز در رده دهم است.
شاگردان محمد کاظم که در هفتههای گذشته نمایش درخشانی داشتهاند، امیدوارند با تمرکز کامل و ارائه یک بازی زیبا از حریف با انگیزه خود عبور کنند.
دیدار تیمهای رازین پلیمر و سپاهان، روز چهارشنبه ۱۰ دی ساعت ۱۸ در خانه والیبال تهران برگزار خواهد شد و بهصورت زنده از شبکه ورزش، Sepahan Tv و نرم افزار «آنتن» پخش میشود.