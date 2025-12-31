نکوداشت پیشکسوت شعر زهرا سیاوش در رشت نکوداشت پیشکسوت شعر زهرا سیاوش در رشت نکوداشت پیشکسوت شعر زهرا سیاوش در رشت نکوداشت پیشکسوت شعر زهرا سیاوش در رشت نکوداشت پیشکسوت شعر زهرا سیاوش در رشت نکوداشت پیشکسوت شعر زهرا سیاوش در رشت نکوداشت پیشکسوت شعر زهرا سیاوش در رشت نکوداشت پیشکسوت شعر زهرا سیاوش در رشت نکوداشت پیشکسوت شعر زهرا سیاوش در رشت نکوداشت پیشکسوت شعر زهرا سیاوش در رشت

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان، هادی حق شناس در نکوداشت پیشکسوت شعر زهرا سیاوش در پژوهشکده گیلان شناسی با اشاره به پیشینه عمیق فرهنگی و علمی استان، گیلان را سرزمین جوشان اندیشه، شعر و دانایی برشمرد و گفت: مفاخر علمی، ادبی و هنری این دیار نقش ماندگاری در اعتلای فرهنگ و دانش ایران اسلامی داشته‌اند.

وی با اشاره به حضور خود در آئین‌های نکوداشت عالمان و فرهیختگان استان در هفته‌های اخیر افزود: سرزمین گیلان سرشار از اندیشه‌ورزان، روشنفکران، شعرا و بزرگان علم و فرهنگ است.

استاندار گیلان با تأکید بر ریشه عمیق مردم این استان در حوزه‌های فرهنگی، علمی، هنری، تئاتر و سینما گفت: گیلانی‌ها نقش برجسته‌ای در شکل‌گیری فرهنگ و دانش معاصر ایران داشته‌اند و یاد و نام بزرگان این دیار همواره در تاریخ کشور ماندگار است.

حق‌شناس با اشاره به اهمیت تاریخ شفاهی افزود: متونی همچون روایت زندگی استاد سیاوش که رنج‌ها، خاطرات تلخ و شیرین، وقایع تاریخی مانند زلزله‌ها، برف سنگین سال ۱۳۵۰ رشت و تحولات اجتماعی و فرهنگی را در بر می‌گیرد، سرمایه‌ای ارزشمند برای تاریخ معاصر گیلان و ایران است و می‌تواند دستمایه تولید آثار هنری همچون فیلم کوتاه قرار گیرد.

وی با بیان اینکه ثبت روایت‌های انسانی، فرهنگی و اجتماعی یک ضرورت است، افزود: این مصاحبه‌ها و روایت‌ها اگرچه ساده به نظر می‌رسند، اما در حقیقت تاریخ زنده‌اند و نسل‌های آینده از آن بهره‌مند خواهند شد.

استاندار گیلان همچنین با تجلیل از نقش زنان در خانواده و جامعه گفت: پرستاری تنها محدود به بیمارستان نیست؛ پرستاری از خانواده، تربیت فرزندان فرهیخته و خدمت به جامعه، از بالاترین مراتب مسئولیت اجتماعی است و پشت هر خانواده موفق، نقش‌آفرینی مؤثر بانویی فداکار و آگاه قرار دارد.

در این آیین ضمن شعرخوانی اساتید شعر و ادب گیلان، از زهرا سیاوش آبکناری این شاعر فرهیخته پیشکسوت تجلیل شد.