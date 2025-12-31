پخش زنده
امروز: -
استاندار گیلان گفت: گیلان سرزمین جوشان اندیشه، شعر و دانایی است.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان، هادی حق شناس در نکوداشت پیشکسوت شعر زهرا سیاوش در پژوهشکده گیلان شناسی با اشاره به پیشینه عمیق فرهنگی و علمی استان، گیلان را سرزمین جوشان اندیشه، شعر و دانایی برشمرد و گفت: مفاخر علمی، ادبی و هنری این دیار نقش ماندگاری در اعتلای فرهنگ و دانش ایران اسلامی داشتهاند.
وی با اشاره به حضور خود در آئینهای نکوداشت عالمان و فرهیختگان استان در هفتههای اخیر افزود: سرزمین گیلان سرشار از اندیشهورزان، روشنفکران، شعرا و بزرگان علم و فرهنگ است.
استاندار گیلان با تأکید بر ریشه عمیق مردم این استان در حوزههای فرهنگی، علمی، هنری، تئاتر و سینما گفت: گیلانیها نقش برجستهای در شکلگیری فرهنگ و دانش معاصر ایران داشتهاند و یاد و نام بزرگان این دیار همواره در تاریخ کشور ماندگار است.
حقشناس با اشاره به اهمیت تاریخ شفاهی افزود: متونی همچون روایت زندگی استاد سیاوش که رنجها، خاطرات تلخ و شیرین، وقایع تاریخی مانند زلزلهها، برف سنگین سال ۱۳۵۰ رشت و تحولات اجتماعی و فرهنگی را در بر میگیرد، سرمایهای ارزشمند برای تاریخ معاصر گیلان و ایران است و میتواند دستمایه تولید آثار هنری همچون فیلم کوتاه قرار گیرد.
وی با بیان اینکه ثبت روایتهای انسانی، فرهنگی و اجتماعی یک ضرورت است، افزود: این مصاحبهها و روایتها اگرچه ساده به نظر میرسند، اما در حقیقت تاریخ زندهاند و نسلهای آینده از آن بهرهمند خواهند شد.
استاندار گیلان همچنین با تجلیل از نقش زنان در خانواده و جامعه گفت: پرستاری تنها محدود به بیمارستان نیست؛ پرستاری از خانواده، تربیت فرزندان فرهیخته و خدمت به جامعه، از بالاترین مراتب مسئولیت اجتماعی است و پشت هر خانواده موفق، نقشآفرینی مؤثر بانویی فداکار و آگاه قرار دارد.
در این آیین ضمن شعرخوانی اساتید شعر و ادب گیلان، از زهرا سیاوش آبکناری این شاعر فرهیخته پیشکسوت تجلیل شد.