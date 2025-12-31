به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، رئیس بیمارستان سربیشه در گفت‌و‌گو با خبرنگار صدا و سیما گفت: ۱۳ مصدوم حادثه بامداد امروز محور سربیشه نهبندان پس از انجام اقدامات درمانی از بیمارستان سربیشه ترخیص شدند.

شبان افزود: سه مصدوم دیگر این حادثه نیز در همان لحظات اولیه حادثه برای سیر مراحل درمان به مرکز استان اعزام شدند.

وی گفت:در حال حاضر یک مصدوم دیگر این حادثه در قسمت اورژانس بیمارستان شهر سربیشه بستری که حال وی مساعد است.

رئیس بیمارستان امام رضای بیرجند هم گفت: از سه مصدوم این حادثه که به بیمارستان بیرجند منتقل شده اند آقای ۲۷ ساله پس از عمل تحویل آی سی یو شد.

وی گفت: دو مصدوم دیگر نیز با حال مساعد به اورژانس بیمارستان امام رضا منتقل شدند و در بیمارستان بستری هستند.

بامداد امروز یک دستگاه اتوبوس مسافربری که از مبدا مشهد به سمت زاهدان در حال حرکت بود در کیلومتر ۱۷ محور سربیشه-نهبندان با کامیون برخورد کرد که مصدومان این حادثه به بیمارستان منتقل شدند.