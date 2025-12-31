استقبال از گاز مایع صادراتی عرضه شده در رینگ بین‌الملل بورس انرژی ادامه‌دار شده و برای آخرین روز کاری هفته جاری نیز ۵۸ هزار تن از این محصول به بازار می‌آید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، از مهم‌ترین عرضه‌ها در رینگ بین‌الملل به لحاظ حجمی می‌توان به برنامه عرضه صادراتی ۴۴ هزار تن گاز مایع شرکت پتروپالایش کنگان اشاره کرد.

از مهم‌ترین عرضه‌ها در رینگ داخلی بازار فیزیکی به لحاظ حجمی نیز می‌توان به برنامه عرضه ۷۳ هزار تن جامدات زیستی از سوی شرکت فاضلاب تهران و هزار تن بوتان شرکت پالایش نفت آبادان اشاره داشت.

مجموع ارزش ریالی معاملات ثبت شده در بورس انرژی ایران به ۶۱ هزار و ۸۴۴ میلیارد ریال در روز ‎سه‌شنبه نهم دی رسید.