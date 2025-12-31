پخش زنده
چهارهزار تعاونی در آذربایجانغربی بلاتکلیف هستند.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ رئیس اتاق تعاون آذربایجانغربی با بیان اینکه بیش از شش هزار و ۹۰۰ شرکت تعاونی در این استان به ثبت رسیده است، گفت: از این تعداد تنها دوهزار و ۸۴ واحد در آمارهای رسمی فعال محسوب میشوند و حدود چهار هزار تعاونی هم در وضعیت بلاتکلیف قرار دارند.
باقر خلیلی افزود: سهم بخش تعاون در اقتصاد آذربایجانغربی حدود ۱۵ درصد است و بخش عمدهای از صادرات استان از طریق تعاونیها انجام میشود، اما اجازه داده نمیشود این ظرفیت به طور شایسته در سطح استان و کشور مطرح شود.
خلیلی، با بیان اینکه برخی شرکتها با وجود استفاده از امکانات و تسهیلات بخش تعاون، عنوان تعاونی را در نام خود درج نمیکنند، این اقدام را غیرقابل قبول دانست و افزود: چنین رفتارهایی موجب تضعیف جایگاه بخش تعاون و بیاعتمادی فعالان اقتصادی نسبت به این ساختار میشود.
وی گفت: نمایشگاه "اروم فود" برای نخستین بار در استان و با پیگیریهای استاندار آذربایجانغربی از ۳۰ دی تا سوم بهمن ماه در پارک جنگلی ارومیه برگزار میشود که این نمایشگاه فرصتی است تا تولیدکنندگان و فعالان بخشهای کشاورزی و صنایع غذایی استان توانمندیهای خود را در زمینه تولید، بستهبندی و فرآوری محصولات به نمایش بگذارند و زمینه توسعه بازارهای داخلی و صادرات مرزی فراهم شود.
خلیلی افزود: همچنین نمایشگاه لوازم خانگی و مبلمان از ۲۱ تا ۲۵ بهمنماه امسال در ارومیه برگزار میشود که با استقبال تولیدکنندگان داخلی و بنگاههای اقتصادی استانی همراه است.
رئیس اتاق تعاون آذربایجانغربی، درباره توسعه بازارهای مرزی هم اظهارکرد: نمایشگاه بینالمللی شهرستان خوی که از سالهای گذشته مراحل پیگیری آن آغاز شده بود، امسال به مرحله نهایی رسیده و از تمام ظرفیتهای اجرایی و اقتصادی استان برای برگزاری موفق آن استفاده میشود.
وی افزود: با توجه به فعالیت بازارچههای مرزی در آذربایجانغربی، این نمایشگاه میتواند نقش مؤثری در افزایش صادرات غیرنفتی، جذب سرمایهگذاری بخش خصوصی و تقویت اقتصاد محلی ایفا کند.
رئیس اتاق تعاون آذربایجانغربی، با اشاره به سفرهای رسمی و غیررسمی رئیسجمهور به آذربایجانغربی اضافه کرد: درماههای اخیرمسائل مربوط به مرزها، تجارت مرزی و زیر ساختهای صادراتی استان در جلسات با حضور رئیسجمهور مطرح شده و مصوباتی هم به تصویب رسیده است، اما بخشی از این مصوبات هنوز ابلاغ نشده است که امیدواریم با پیگیری مسئولان ذیربط، مشکلات مرزی استان بهطور کامل و مؤثر برطرف شود.