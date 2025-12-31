به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما،سی‌وسومین مجمع عمومی فدراسیون فوتبال صبح امروز چهارشنبه ۱۰ دی ماه ۱۴۰۴ در سالن همایش‌های مرکز ملی فوتبال برگزار شد.

در این مجمع، از مجموع ۸۶ عضو، ۸۲ نفر حضور داشتند که ۶۲ نفر به‌صورت آنلاین و ۲۰ نفر به شکل حضوری در جلسه شرکت کردند و مصوبات مجمع با رأی‌گیری به تصویب رسید.

هدایت ممبینی دبیرکل فدراسیون که دبیرمجمع امروز بود به شرح و تفصیل عملکرد فدراسیون در مقدمه پرداخت و با توجه به تصویب این مجمع با حداکثر آرا اقدام به اجرای دستور جلسه کرد و گفت: در سال گذشته ۱۷ تیم ملی در رده‌های مختلف فعال بودند و ۳۲ لیگ منظم در سراسر کشور با همکاری هیئت‌های فوتبال استانی برگزار شد.

دبیرکل فدراسیون فوتبال افزود: تمامی این فعالیت‌ها در چارچوب سیاست‌ها و برنامه‌های فدراسیون و با بهره‌گیری از رهنمود‌های وزارت ورزش و جوانان انجام شده و تلاش مجموعه فدراسیون بر این بوده که با وجود محدودیت‌ها، برنامه‌های مصوب به بهترین شکل اجرا شود.

در ابتدای مجمع، سه نفر به‌عنوان ناظران انتخاب شدند که موعود بنیادی‌فرد با ۷۰ رأی، علی تاجرنیا با ۷۳ رأی و پیمان حدادی با ۷۰ رأی، اعتماد اعضای مجمع را به دست آوردند. همچنین حسین باجیوند، امیرفرشاد تفکری و مرضیه جعفری به‌عنوان شمارش‌کنندگان آرا انتخاب شدند. در ادامه، کلیپی از نحوه بازگشایی صندوق‌های دیجیتال پخش شد تا فرآیند رأی‌گیری و شفافیت آرا در معرض رصد همگانی قرار گیرد.

در کلیپ ارائه شده از سوی راوبط عمومی در خصوص عملکرد فدراسیون در یک سال گذشته ضمن قدردانی از شهدای جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، به دستاورد‌های مهم فدراسیون در حوزه‌های مختلف اشاره شد که با استفاده از هوش مصنوعی با بیان مرحوم پورحیدری عنوان شد:

«سال ورزشی فدراسیون با صعودی مهم و تاریخی آغاز شد؛ موفقیتی که بازتاب‌دهنده تلاش مجموعه فوتبال کشور بود. رئیس فدراسیون فوتبال در واکنش به این دستاورد‌ها تأکید کرد که افتخار می‌کند فوتبال ایران امروز در سطح بین‌المللی و در کشورهایی، چون ژاپن و عربستان حضوری فعال و تأثیرگذار دارد و این همان ایرانی است که همواره به آن باور داشته است.

در کنار فوتبال، فوتسال نیز سالی درخشان را پشت سر گذاشت و با کسب نخستین جام مهم خود، جایگاه ایران را در این رشته تثبیت کرد. همچنین این سال، سال درخشش دختران ایران و «شیرزنان» فوتبال و فوتسال بانوان بود؛ زنانی که با ایستادگی و تلاش، افتخارات بزرگی را رقم زدند. با حمایت‌های صورت‌گرفته، تیم‌های بانوان عملکردی تاریخی از خود به نمایش گذاشتند.

در بخش افتخارات فردی، سالار آقاپور به‌عنوان بهترین بازیکن آسیا معرفی شد. از سوی دیگر، حضور گسترده و رسمی بانوان در ورزشگاه‌های کشور و نشستن آنان بر روی سکوها، یکی از مهم‌ترین اتفاقات اجتماعی و ورزشی سال بود؛ اتفاقی که رئیس فدراسیون از آن به‌عنوان تصویری معجزه‌آسا یاد کرد و تأکید داشت که فوتبال ایران با شنیده شدن صدای زنان در کنار مردان، کامل‌تر و زیباتر شده است.

در حوزه داوری، زری فتحی و گلاره ناظمی برای نخستین بار در تاریخ فوتبال ایران، در جام جهانی قضاوت کردند که نقطه عطفی برای داوری بانوان کشور به شمار می‌رود.

همچنین کمپ تیم‌های ملی به محیطی آرام‌تر و استانداردتر برای فعالیت ملی‌پوشان تبدیل شده و با ورود سیستم کمک‌داور ویدئویی (VAR)، گامی مهم در جهت ارتقای کیفیت داوری و عدالت در فوتبال کشور برداشته شده است.

همچنین کلیپی از عملکرد تیم‌های ملی در رده‌های مختلف و فعالیت‌های فدراسیون فوتبال در یک سال اخیر به نمایش درآمد و آمار کمی برگزاری هر اردو برای هر یک از تیم‌های ملی با موفقیت‌هایی که داشتند مطرح گردید.

سپس گزارش عملکرد فدراسیون فوتبال در سال ۱۴۰۴ با ۷۹ رأی مثبت از سوی اعضای مجمع به تصویب رسید.

در ادامه، صورت‌های مالی تلفیقی و تجدیدنظر شده سال‌های ۱۴۰۲-۱۴۰۳ و ۱۴۰۳-۱۴۰۴ ارائه شد.

وحید فدایی، خزانه‌دار فدراسیون فوتبال، در تشریح این گزارش اعلام کرد:

در دو سال گذشته قراردادی با سازمان صدا و سیما در خصوص حق پخش و حق سیگنال مسابقات به مبلغ ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو در صورت‌های مالی فدراسیون ثبت شده است.

همچنین در بخش زیرساخت‌های داوری، ۶ دستگاه کمک‌داور ویدئویی (VAR) با برند EVS به مبلغ ۳ میلیون یورو خریداری شده که این هزینه‌ها به‌طور کامل از محل کمک‌های فیفا تأمین و تسویه شده است.

فدایی با اشاره به موضوع شستا تأکید کرد: با توجه به حساسیت هیئت‌رئیسه و دستورات رئیس فدراسیون، این موضوع به‌طور کامل حل‌وفصل شده و اسناد فدراسیون مجدداً ثبت و ضبط شده است.

وی همچنین از انعقاد قرارداد‌های مهم اسپانسری خبر داد و گفت: قرارداد همکاری با شرکت «مجید اطلس» به مدت سه سال منعقد شده و تمامی بدهی‌ها و پرونده‌های مالیاتی فدراسیون فوتبال از سال ۱۳۸۸ تا پایان سال ۱۴۰۱ به‌طور کامل پرداخت و تسویه شده است.

صورت‌های مالی تلفیقی و تجدیدنظر شده ارائه‌شده به‌صورت سود و زیان، با ۷۵ رأی موافق به تصویب اعضای مجمع رسید.

همچنین صورت‌های مالی حسابرسی‌شده فدراسیون فوتبال در سال‌های ۱۴۰۲-۱۴۰۳ و ۱۴۰۳-۱۴۰۲ با ۷۶ رأی مثبت از مجموع ۸۲ رأی مأخوذه به تصویب رسید.

در ادامه مجمع، آیین‌نامه شفافیت و انضباط مالی باشگاه‌ها با ۷۰ رأی مثبت مورد تأیید و تصویب قرار گرفت.

تمدید زمان فعالیت ارکان قضائی فدراسیون فوتبال تا زمان انتخاب مجدد، با ۷۸ رأی موافق اعضای مجمع به تصویب رسید.

در پایان تفویض تعیین میزان حق عضویت سالیانه اعضا، از مجمع عمومی به هیات رییسه فدراسیون با ۴۵ رای مورد موافقت قرار گرفت.