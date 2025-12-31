برج کنترل ترافیک دریایی بندر امام خمینی به‌عنوان بلندترین و شاخص‌ترین برج کنترل ترافیک دریایی ایران به‌عنوان پروژه عمرانی منتخب کشور معرفی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، به نقل از روابط عمومی اداره‌کل بنادر و دریانوردی خوزستان، برج کنترل ترافیک دریایی بندر امام خمینی با ارتفاع ۶۲.۴۱ متر و برخورداری از دو شفت بتنی با فاصله ۸ متر از یکدیگر، یکی از پیچیده‌ترین و منحصربه‌فردترین سازه‌های تخصصی دریایی کشور به‌شمار می‌رود که در طراحی و اجرای آن، نوآوری‌های فنی کم‌نظیری به‌کار گرفته شده است.

در ساخت این سازه، ۴۷ تیر بتنی اصلی و فرعی به‌عنوان عنصر اتصال‌دهنده میان دو شفت بتنی در تراز‌های مختلف ارتفاعی اجرا شده و عملیات بتن‌ریزی همزمان شفت‌ها و تیر‌های میانی، با بهره‌گیری از قالب لغزنده طراحی‌شده به‌صورت اختصاصی انجام شده است؛ روشی که نقش بسزایی در افزایش دقت اجرایی، ایمنی سازه و تسریع فرآیند ساخت داشته است.

عملیات بتن‌ریزی این برج، در مدت‌زمان ۳۸ روز و به‌صورت مداوم، تا ارتفاع ۶۴ متر و بدون وقوع هیچ‌گونه حادثه، علی‌رغم ارتفاع قابل‌توجه سازه انجام شده که از منظر مهندسی، ایمنی و مدیریت اجرایی، واجد ارزش و اهمیت فراوانی است.

برج کنترل ترافیک دریایی بندر امام خمینی دارای چهار طبقه عملیاتی شامل طبقات کنترل ترافیک دریایی (VTS)، مرکز جست‌و‌جو و نجات دریایی (MRCC)، تکنیکال و دید و منظر بوده و با فراهم‌سازی دید ۳۶۰ درجه در بالاترین طبقات، نقش راهبردی و حیاتی در پایش، هدایت و ایمنی تردد شناور‌ها در یکی از مهم‌ترین بنادر تجاری کشور ایفا می‌کند.

گفتنی است؛ انتخاب این پروژه به‌عنوان پروژه عمرانی منتخب کشور، نشان‌دهنده جایگاه برجسته توان مهندسی، دانش فنی و مدیریت پروژه در مجموعه بندر امام خمینی و اداره‌کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان در سطح ملی است.