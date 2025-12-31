استاندار گفت: با پیگیری دستگاه‌های اجرایی، رتبه بودجه‌ای استان از ۳۱ به ۱۹ کشور رسیده و میزان تخصیص اعتبارات تا سطح صد درصد در سال آینده پیش‌بینی شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، محمد نوذری، در نشست شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان با اشاره به اصلاح ساختار بودجه و حذف یا ادغام ۱۳۶ ردیف غیرکارآمد بودجه، گفت: دولت در مدل بودجه ۱۴۰۵ با کاهش هزینه‌ها، به سمت انضباط مالی و عدالت اجتماعی حرکت کرده است.

نوذری افزود: نقدینگی بالا در کشور یکی از عوامل تورم است و سیاست انقباضی دولت با تمرکز بر نظم مالی و کاهش وابستگی به منابع نفتی دنبال می‌شود. در بودجه جدید، قرار است منابع نفتی صرف پروژه‌های عمرانی شوند و ۸۷ درصد از کل بودجه نیز از محل مالیات تأمین خواهد شد.

وی ادامه داد: استان در سال جاری با وجود تخصیص تنها ۱۲ درصد از بودجه، توانسته است با بهره‌گیری از اوراق مشارکت بخش‌هایی از پروژه‌های عمرانی را به پیش ببرد.

استاندار گفت: طبق برنامه‌ریزی صورت‌گرفته، تخصیص بودجه استان در سال آینده به صد درصد خواهد رسید که نسبت به ۹۲ درصد سال جاری رشد قابل ملاحظه‌ای خواهد داشت.

نوذری افزود: حدود ۱۷ درصد بودجه به‌صورت استانی و بیش از ۸۰ درصد در قالب بودجه ملی تعریف شده که پیگیری اجرای آن بر عهده دستگاه‌های اجرایی است. اجرای سیاست حذف چهار صفر از پول ملی نیز از اقدامات دولت در راستای تحقق انضباط مالی در بودجه ۱۴۰۵ است.