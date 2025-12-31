پخش زنده
سرپرست مرکز بازپروری حیاتوحش پردیسان گفت: به دنبال بروز بیماری پنلوکوپنی در دو گربهسان جوان، این مرکز اقدام به قرنطینه موقت کرده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، دکتر بابک باستانی، سرپرست مرکز بازپروری حیاتوحش پردیسان افزود: این بیماری باعث مرگ یک قلاده کاراکال و یک قلاده گربه جنگلی شد و نگرانیها از انتقال ویروس از گربههای بلاصاحب اطراف مرکز را افزایش داده است.
دکتر بابک باستانی ادامه داد: بررسیهای بالینی و مولکولی نشان میدهد دو گربهسان جوان این مرکز به ویروس پنلوکوپنی گربهسانان (Feline Panleukopenia Virus) مبتلا شدهاند. این ویروس از خانواده پارووویروسها است و مقاومت بسیار بالایی در محیط دارد.
وی تأکید کرد: حضور گسترده گربهها و سگهای بلاصاحب در محدوده پارک پردیسان، بهویژه اطراف مرکز، یک عامل خطر جدی برای انتقال بیماریهای مشترک میان حیوانات اهلی و حیاتوحش محسوب میشود. با توجه به توانایی گربهها برای عبور از فنس و ورود به محوطهها، کنترل کامل تردد آنها عملاً ممکن نیست.
سرپرست مرکز بازپروری حیاتوحش پردیسان افزود: محتملترین منبع آلودگی، گربههای بلاصاحب حاضر در پارک و اطراف مرکز است، هرچند تعیین منبع قطعی نیازمند بررسیهای آزمایشگاهی پیشرفتهتر است که توسط بخش ویروسشناسی دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران در حال انجام است.
باستانی در ادامه گفت: ویروس پنلوکوپنی تنها با تعداد محدودی از ضدعفونیکنندهها، از جمله ترکیبات حاوی هیپوکلریت سدیم یا برخی ترکیبات اکسیدکننده قوی، غیرفعال میشود. به همین دلیل، پس از بروز موارد بیماری، قرنطینه موقت مرکز و اجرای اساسنامه های سختگیرانه ضدعفونی در دستور کار قرار گرفت.
او افزود: بهمنظور پیشگیری از ابتلای سایر گربهسانان، یک پلنگ، از شهمیرزاد بهصورت موقت به باغوحش ارم منتقل شد تا از تماس با محیط بالقوه آلوده جلوگیری شود. همچنین واکسیناسیون خارج از برچسب با واکسنی که اخیراً وارد کشور شده، برای کاهش خطر گسترش بیماری انجام شده و در صورت پاسخ ایمنی مناسب، دوز یادآور، ۲۱ روز بعد تزریق خواهد شد.
باستانی با اشاره به حضور سگهای بلاصاحب در اطراف این مرکز خاطرنشان کرد: سگهای آزاد نیز میتوانند خطر انتقال بیماریهای ویروسی مشترک را افزایش دهند و برخی گونههای حیاتوحش مانند خرسهای سیاه در معرض بیماریهایی نظیر دیستمپر قرار دارند.
وی در پایان تأکید کرد: تجربه نشان داده است انتقال بیماریهای ویروسی از حیوانات اهلی به حیاتوحش، بهدلیل فقدان سابقه ایمنی و واکسیناسیون، اغلب با بروز علایم شدید و مرگومیر بالاتر همراه است. کنترل جمعیت و تردد حیوانات اهلی بلاصاحب در اطراف مراکز بازپروری، برای حفظ سلامت حیاتوحش ضروری است.