همدان و ارومیه با ثبت دمای ۱۳ درجه سانتی‌گراد زیر صفر، سردترین مراکز استان‌های کشور در شب گذشته بودند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، کارشناس اداره کل هواشناسی استان همدان گفت: آسمان بیشتر نقاط استان همدان در ۲۴ ساعت آینده، صاف تا نیمه‌ابری خواهد بود و به‌تدریج با افزایش پوشش ابر، وزش باد و افزایش نسبی دمای هوا، روبه‌رو می‌شویم.

روح‌الله زاهدی افزود: شب گذشته مردم نقاط مختلف استان، سرمای بسیار شدیدی را تجربه کردند، به‌گونه‌ای که دمای هوا در بیشتر مناطق نیمه شمالی استان به ۱۳ درجه سانتی‌گراد زیر صفر کاهش یافت.

او تاکید کرد: در مناطق جنوبی استان نیز دمای کمینه بامدادی تا حدود ۱۰ درجه سانتی‌گراد زیر صفر پایین آمد که نشان‌دهنده نفوذ توده هوای سرد به سراسر استان بود.

کارشناس اداره کل هواشناسی همدان با اشاره به موقتی بودن این شرایط سرد گفت: این سرمای هوا پایدار نیست و از امروز روند افزایش نسبی دما در بیشتر نقاط استان آغاز می‌شود و به‌تدریج از شدت سرما کاسته خواهد شد.

زاهدی تصریح کرد: از امروز با ورود یک ریزموج بارشی، افزایش ابر در آسمان استان پیش‌بینی می‌شود و این سامانه تا روز شنبه در منطقه فعال خواهد بود.

او افزود: فعالیت این موج بارشی در پاره‌ای از نقاط استان و به‌ویژه در نواحی کوهستانی و ارتفاعات، به‌خصوص در شامگاه جمعه، می‌تواند به بارش برف منجر شود.

زاهدی با اشاره به وضعیت جوی هفته آینده افزود: با کاهش ناپایداری‌های جوی در روز‌های آینده، شرایط برای افزایش میزان آلاینده‌ها در آسمان استان فراهم می‌شود و لازم است گروه‌های حساس، توصیه‌های بهداشتی را درنظر قرار دهند.