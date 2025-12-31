مدیرکل میراث‌ فرهنگی، گردشگری و صنایع‌ دستی استان اردبیل از بررسی و اتخاذ تصمیمات نتیجه بخش برای رفع مشکلات ۱۰ پروژه گردشگری در جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل وبه نقل از اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اردبیل، جلیل جباری گفت: با برگزاری جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید با حضور استاندار و دیگر مسئولان استانی مشکلات پروژه‌هایی همچون هتل‌ها، مراکز اقامتی، آب‌های درمانی، محوطه‌ها و مجتمع‌های گردشگری با حضور سرمایه‌گذاران مطرح و تصمیمات لازم برای تسهیل روند سرمایه‌گذاری و رفع موانع اتخاذ شد.

وی افزود: مشکلات مطرح شده در این جلسه در ارتباط با بانک‌ها، شرکت آب منطقه‌ای، سازمان جهاد کشاورزی، منابع طبیعی و آبخیزداری، شرکت‌های گاز، برق و شرکت نفت بود که با همراهی و همکاری مسئولان آنها تصمیمات لازم و مفید اتخاذ شد.

جباری با اشاره به اهمیت ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، ادامه داد: با توجه به لازم‌الاجرا بودن مصوبات این ستاد و کارگشایی آن، مشکلات مهم پروژه‌های سرمایه‌گذاری در آن برطرف می‌شود.