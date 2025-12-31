شهرک مولد شیلاتی دلیران دلوار نماد تحقق سیاست‌های توسعه دریا‌محور

نماینده رئیس‌جمهور در هماهنگی اجرایی سیاست‌های کلی توسعه دریا‌محور شهرک مولد شیلاتی دلیران را نمونه‌ای موفق از عزم حاکمیتی در تحقق توسعه دریا‌محور و اقتصاد خانواده‌محور دانست و گفت: این طرح با هدف تحقق جهش در بهره‌وری تولید طراحی و اجرا شده است.