بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، علی عبدالعلیزاده در جریان بازدید از شهرک مولد شیلاتی دلیران در تنگستان که با همراهی استاندار بوشهر انجام شد، با اشاره به آغاز این طرح در سیزدهم رجب سال گذشته همزمان با میلاد امیرالمؤمنین علی (ع)، اظهار کرد: امروز در دهم رجب، شاهد پیشرفت بسیار خوب این مجموعه هستیم که نشاندهنده نتیجه حمایت، همکاری و همراهی دولت، نیروهای جهادی، بسیج، سپاه و مجموعه جهاد کشاورزی است.
وی با تأکید بر ماهیت جهادی و مردمی این طرح افزود: این مجموعه فقط یک طرح عمرانی نیست، بلکه یک الگوی نوین در حوزه پرورش میگو است که در آن دانش فنی جدیدی در حال تجربه و توسعه است و میتواند منشأ تحول در صنعت شیلات کشور باشد.
نماینده رئیسجمهور در توسعه دریامحور با اشاره به تغییر نگاه به مفهوم مسکن، تصریح کرد: در این طرح، مسکن تنها محل سکونت نیست، بلکه به مرکز تولید و اشتغال خانوار تبدیل شده است؛ بهگونهای که خانوادهها میتوانند در کنار زندگی، به تولید اقتصادی پایدار و درآمدزا دست یابند.
عبدالعلی زاده ادامه داد: خانوارهای مستقر در این شهرک از پشتیبانیهای فنی و تخصصی بالایی برخوردار هستند تا محصولات خود را با استانداردها و گواهیهای معتبر دامپزشکی به بازارهای جهانی صادر کنند. دولت نیز با تأمین زمین، اختصاص اعتبارات و حمایتهای مالی و اجرایی، بهصورت کامل در کنار این طرح قرار گرفته است.
وی یادآور شد: در اجرای چنین طرحهایی، بیش از آنکه اعتبار مالی تعیینکننده باشد، اراده، همافزایی و همراهی نهادهای حاکمیتی اهمیت دارد. وقتی نمونه موفق ایجاد شود، بخش خصوصی و سرمایهگذاران نیز با انگیزه بیشتری وارد میدان میشوند و این مجموعهها به طرخهایی جدید و درآمدزا در حوزه توسعه شهری و شیلاتی تبدیل خواهند شد.
سردار حمید اباذری معاون زیربنایی قرارگاه امام حسن مجتبی (ع) نیز در جریان بازدید از شهرک مولد شیلاتی با اشاره به اهمیت راهبردی این طرح، اظهار کرد: این مجموعه با هدف تحقق جهش در بهرهوری تولید و در راستای تأکیدات رهبر معظم انقلاب بر موضوع تولید و اقتصاد مقاومتی طراحی و اجرا شده است.
وی با بیان اینکه یکی از چالشهای اصلی بخش شیلات کشور، پایین بودن بهرهوری در واحد سطح است، افزود: در طرح شهر مولد میگو تلاش شده با بهرهگیری از دانش فنی نوین و مطالعات گسترده داخلی و بینالمللی، میزان تولید در سطحی معادل یکدهم مزارع متعارف، تا ۵۰ برابر افزایش یابد که امروز شاهد تحقق عملی این رویکرد در این شهرک هستیم.
سردار اباذری عنوان کرد: این شهرک در مجموع حدود ۸۵۰ هکتار وسعت دارد و برای آن ۲۱۰۰ واحد تولیدی در قالب ۱۴ مرحله اجرایی پیشبینی شده است که هر مرحله بهطور متوسط شامل ۱۶۰ واحد خواهد بود و میتواند نقش مهمی در تحول تولید آبزیان بهویژه میگو ایفا کند.
معاون زیربنایی قرارگاه امام حسن مجتبی (ع) با اشاره به مرحله پایلوت پروژه گفت: در فاز نخست، ۱۴ واحد نمونه و الگو احداث شده که هماکنون حدود ۹۰ تا ۹۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و برای تکمیل و بهرهبرداری نهایی این بخش، حدود ۳۰ تا ۴۰ میلیارد تومان اعتبار دیگر مورد نیاز است.
وی افزود: تا کنون برای اجرای این طرح حدود ۲۸۰ میلیارد تومان هزینه شده و برآورد میشود اجرای کامل شهرک به سرمایهگذاریای ارزی در حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیون دلار نیاز داشته باشد که با حمایت دولت و همراهی سرمایهگذاران، مراحل آن دنبال خواهد شد.
سردار اباذری یادآور شد: این شهرک بهعنوان نخستین شهر مولد کشوردر منطقه دلوار میتواند الگویی موفق برای توسعه شهرهای مولد در سواحل خلیج فارس و دریای عمان باشد و نقش مؤثری در ایجاد اشتغال پایدار، افزایش تولید و تقویت اقتصاد دریامحور ایفا کند.
ابوالفضل روزیطلب مدیر طرح شهرک مولد شیلاتی دلیران هم با اشاره به ویژگیهای این طرح، اظهار کرد: شهرک مولد شیلاتی دلیران بهعنوان نخستین شهر مولد شیلاتی کشور، در مساحتی حدود ۸۵۰ هکتار مرکز استان بوشهر و در مجاورت دریا در حال ساخت است و بهعنوان یک طرح نوین، نقش مهمی در تحول صنعت شیلات ایران ایفا خواهد کرد.
وی افزود: در این شهرک، در مجموع ۲۱۰۰ واحد مولد پیشبینی شده که با بهرهگیری از روشهای پیشرفته، امکان پرورش میگو و سایر آبزیان را فراهم میکند. با بهرهبرداری کامل از این طرح، بیش از ۴ هزار نفر بهصورت مستقیم در این مجموعه مشغول به کار خواهند شد.
مدیر طرح شهرک مولد شیلاتی دلیران با بیان اینکه میزان تولید میگو در این طرح چندین برابر مزارع سنتی است، تصریح کرد: استفاده از فناوریهای نوین در این شهرک، ضمن افزایش بهرهوری، موجب کاهش هزینههای سرمایهگذاری و سرمایه در گردش در کوتاهمدت و بلندمدت خواهد شد و بازده اقتصادی طرح را بهطور قابل توجهی افزایش میدهد.
روزیطلب با اشاره به مرحله نخست طرح گفت: آنچه هماکنون در حال اجراست، بلوک اول از مرحله اول شهرک است که شامل ۱۴ واحد تولیدی میشود. در هر واحد، هشت حوضچه با حجم حدود ۲۰۰ مترمکعب آب تعبیه شده که در مجموع ۱۶۰۰ مترمکعب آب ذخیرهسازی میشود و با استفاده از سامانهها بازچرخانی و تصفیه آب، امکان برداشت محصول در دو تا سه دوره در سال فراهم شده است.
وی با تأکید بر نقش شرکتهای دانشبنیان در این طرح افزود: این طرح بر پایه دانش فنی انباشتهشده در صنعت شیلات کشور طراحی شده و در حال حاضر حدود ۱۵ شرکت دانشبنیان از مرحله طراحی تا بهرهبرداری در اجرای آن مشارکت دارند.
مدیر طرح شهرک مولد شیلاتی دلیران ادامه داد: در این شهرک، کل زنجیره ارزش آبزیپروری از مرحله تکثیر و تولید خوراک تا فرآوری و پایانههای صادراتی پیشبینی شده و این مجموعه بهعنوان یک بسته کامل آبزیپروری در استان بوشهر در حال راهاندازی است.
وی در پایان یادآور شد: شهرک مولد شیلاتی دلیران میتواند الگویی موفق برای توسعه پایدار شیلات و تحقق اقتصاد دریامحور در کشور باشد.