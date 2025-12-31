در این نشست استمهال تسهیلات، تسهیل در صدور ضمانت نامه، فراهم کردن زیرساخت‌ها و واگذاری زمین برای این طرح‌ها به تصویب رسید.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداردر این نشست از اختصاص تسهیلات بانکی به طرح‌های مصوب در حوزه‌های کشاورزی، صنعت، معدن، گردشگری و خدمات خبر داد.

سید احسان عسکری با اشاره به صفر ماه گذشته رئیس جمهور به استان گفت: در این سفر مبلغ ۱۴ هزار میلیارد تسهیلات بانکی به ۷۲۵ طرح مصوب در حوزه کشاورزی، صنعت و معدن، گردشگری و خدمات اختصاص یافته است.

عسکری با بیان اینکه این میزان تسهیلات بانکی طی دو سال پرداخت می‌شود افزود: هفت هزار میلیارد تومان این مبلغ سال آینده و هفت هزار میلیارد تومان دیگر نیز در سال ۱۴۰۶ به این طرح‌ها تخصیص داده می‌شود.

وی با اشاره به اینکه از ابتدای سال جاری تاکنون ۲۳ جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید برگزار شده، گفت: در این جلسات ۱۰۲ طرح در کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید مورد بررسی قرار گرفت.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری با بیان اینکه در این تعداد جلسه ۲۲۷ مصوبه به تصویب رسید افزود: از این تعداد مصوبه ۲۱۶ مصوبه اجرایی شده و ۶۱ مصوبه در دست اجرا است.