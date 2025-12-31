مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری قم گفت: نظارت عوامل اجرایی مناطق شهرداری‌ها و پلیس ساختمان در حریم شهر برای جلوگیری از تخلفات پسماندسوزی باید تشدید شود و متخلفان شناسایی و به سازمان مدیریت پسماند گزارش شوند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، سید عبدالله میرابراهیمی در جلسه هماهنگی اجرای ضوابط و قوانین مدیریت پسماند و قانون هوای پاک از بررسی موضوعات مهمی از جمله شناسایی متخلفان انباشت پسماند‌های خانگی، صنعتی، بیمارستانی، عمرانی و ساختمانی در معابر و زمین‌های باز و همچنین پسماندسوزی خبر داد.

وی با اشاره به ضرورت اقدام قضایی علیه متخلفان افزود: نظارت عوامل اجرایی مناطق شهرداری‌ها و پلیس ساختمان در حریم شهر برای جلوگیری از تخلفات باید تشدید شود و متخلفان پسماندسوزی شناسایی و به سازمان مدیریت پسماند گزارش شوند.

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند با یادآوری ماده ۲۰ قانون هوای پاک و ماده ۱۶ قانون مدیریت پسماند بیان داشت: مدیریت پسماند‌های صنعتی بر عهده تولیدکننده است و پسماند‌های صنعتی به هیچ عنوان توسط عوامل شهرداری جمع‌آوری نمی‌شود.

میر ابراهیمی تصریح کرد: شهرداری‌های مناطق، کارگاه‌ها و کارخانجاتی که سبب آلودگی آب، هوا و خاک در محدوده حریم شهر می‌شوند، باید به اداره محیط زیست شهرستان قم اعلام شوند.

وی همچنین از برنامه‌ریزی برای برگزاری دوره آموزش مدیریت پسماند برای عوامل پلیس ساختمان خبر داد و گفت: اداره کل محیط زیست استان هم برای اخذ احکام و دستور قضایی در خصوص تخلفات حوزه مدیریت پسماند و هوای پاک اقدام خواهد کرد.

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری قم افزود: از شهروندان درخواست داریم هرگونه مشاهده تخلفات پسماندسوزی و انباشت غیرمجاز پسماند‌ها را به سامانه ۱۳۷ اعلام کنند تا با همکاری شهروندان بتوانیم از محیط زیست مراقبت کنیم.