به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان زنجان؛ معاون مسکن و ساختمان ادارهکل راه و شهرسازی استان زنجان، با اشاره به اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت گفت: پس از تصویب این قانون، ثبتنام متقاضیان از سال ۱۴۰۱ آغاز شد و فرآیند شناسایی، پایش، راستیآزمایی و اولویتبندی مشمولان، مطابق ضوابط و شاخصهای قانونی، بهصورت مستمر در حال انجام است.
یگانه افزود: در این مرحله، قرعهکشی تخصیص زمین برای یکهزار و ۷۹۶ نفر از متقاضیان واجد شرایط شهر زنجان که از قبل ساماندهی شده بودند، با رعایت کامل شفافیت و در حضور دستگاههای نظارتی و عوامل اجرایی انجام شد.
معاون مسکن و ساختمان ادارهکل راه و شهرسازی استان زنجان، به اقدامات انجامشده در مراحل قبلی طرح جوانی جمعیت اشاره کرد و گفت: قبل از این نیز نزدیک به ۴۶۰ نفر از متقاضیان در سایت ثمین ۳ جانمایی و زمین مورد نظر به آنان تخصیص داده شده بود و قرعهکشی امروز در ادامه همین روند و بر اساس تأمین زمین صورت گرفت.
یگانه بر شفافیت و قانونمندی فرآیند انتخاب متقاضیان اشاره کرد و افزود: مبنای قرعهکشی، ضوابط و شاخصهایی است که بهصراحت در قانون جوانی جمعیت پیشبینی شده است و بر همین اساس، طی هفتههای گذشته امتیازبندی متقاضیان با حضور دستگاههای نظارتی و نهادهای ذیربط انجام شد و در نهایت، این یک هزار و ۷۹۶ نفر بهعنوان واجدان شرایط نهایی قرعهکشی انتخاب شدند.
وی گفت: این طرح در سایر شهرهای استان زنجان اجرا میشود و قرعهکشی که امروز انجامشده مربوط به شهر زنجان بوده، اما طرح جوانی جمعیت در سایر شهرهای استان نیز در دست اجرا است و به محض تأمین زمین، برنامهریزی لازم برای تخصیص و برگزاری قرعهکشی انجام خواهد شد.
معاون مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی استان زنجان به محدودیتهای قانونی این طرح اشاره کرد و گفت: با توجه به عبور جمعیت شهر زنجان از سقف ۵۰۰ هزار نفر تعیینشده در قانون، امکان واگذاری زمین در داخل محدوده شهری زنجان وجود ندارد و بر اساس قانون، تخصیص زمین در شهرهای اطراف یا روستاهای واجد شرایط انجام میشود.
یگانه افزود: در صورتی که متقاضی، زادگاه خود یا زادگاه سرپرست خانوار را در شهرها یا روستاهای اطراف زنجان اعلام کرده و واجد شرایط قانونی باشد، امکان بررسی و ثبت درخواست برای آن مناطق وجود دارد.
وی با اشاره به موقعیت مکانی اجرای این مرحله از طرح اشاره کرد و گفت: کوی ارم در شمالغرب شهر زنجان و بالای منطقه کوی زیتون واقع شده و این محدوده بهطور مشخص برای اجرای طرح جوانی جمعیت پیشبینی شده است.
معاون مسکن و ساختمان ادارهکل راه و شهرسازی استان زنجان افزود؛ ثبتنام طرح جوانی جمعیت همچنان فعال است و متقاضیان واجد شرایط در کل استان زنجان میتوانند با مراجعه به سامانه «تم» نسبت به ثبتنام و بارگذاری مدارک اقدام کنند. پس از ثبتنام، استعلامها بهصورت سیستمی انجام و نتیجه بررسیها از طریق سامانه به متقاضی اعلام میشود.
یگانه گفت: متقاضیان میتوانند از طریق سامانه، وضعیت درخواست خود را مشاهده کنند و در صورت واجد شرایط بودن، در فرآیند قرعهکشی قرار خواهند گرفت و برگزاری قرعهکشی منوط به تأمین زمین در شهر یا منطقه مورد تقاضا خواهد بود.