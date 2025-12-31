به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، مسابقات بوکس بزرگسالان کشور با حضور ۱۳۹ بوکسور از ۳۲ استان، در روز‌های پنجم تا ۹ دی‌ماه به میزبانی استان تهران و در سالن شهید شیرودی برگزار شد.

تیم بوکس استان کردستان در این دوره از مسابقات با ترکیب آرتین قلیه، سارو کسنزانی، آرین لطف الهی و آروین رستمی حضور پیدا کرد.

در پایان سارو کسنزانی مدال نقره را برای تیم استان کردستان به ارمغان آورد.

هدایت و سرمربیگری تیم بوکس بزرگسالان کردستان برعهده بختیار وطنی و کامران محمدی بود.