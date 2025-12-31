پخش زنده
سارو کسنزانی در مسابقات بوکس بزرگسالان کشور مدال نقره را برای تیم استان کردستان به دست آورد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، مسابقات بوکس بزرگسالان کشور با حضور ۱۳۹ بوکسور از ۳۲ استان، در روزهای پنجم تا ۹ دیماه به میزبانی استان تهران و در سالن شهید شیرودی برگزار شد.
تیم بوکس استان کردستان در این دوره از مسابقات با ترکیب آرتین قلیه، سارو کسنزانی، آرین لطف الهی و آروین رستمی حضور پیدا کرد.
در پایان سارو کسنزانی مدال نقره را برای تیم استان کردستان به ارمغان آورد.
هدایت و سرمربیگری تیم بوکس بزرگسالان کردستان برعهده بختیار وطنی و کامران محمدی بود.