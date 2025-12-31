معاون راهداری استان اردبیل گفت: بر اثر بارش برف اخیر،راه بیش از ۴۰۰ روستا بسته شد که تاکنون مسیر ۳۶۰ روستا بازگشایی شده وتلاش برای بازگشایی راه ۴۵ روستای باقی‌مانده همچنان ادامه دارد.

به گزارش خبرگزاری صدوسیما مرکز اردبیل، آیدین هاشمی، در جریان بازدید از محور‌های برف‌گیر استان اردبیل اعلام کرد: تمامی محور‌های مواصلاتی اصلی استان باز هستند و تردد در برخی گردنه‌های پر برف صرفاً با استفاده از زنجیرچرخ در جریان است.

وی افزود: عملیات بازگشایی مستمر راه‌های اصلی و فرعی با استقرار ۴۰۰ راهدار و ۳۰۰ دستگاه ماشین‌آلات راهداری ادامه دارد. این نیرو‌ها مشغول برف‌روبی، نمک‌پاشی و تضمین ایمنی مسیر‌ها هستند.

معاون راهداری استان اردبیل با اشاره به راه‌های روستایی اظهار داشت: پس از بارش‌ها، مسیر‌های روستایی نیز مسدود شده بودند؛ تاکنون راه ۳۶۰ روستا بازگشایی شده و تلاش برای بازگشایی راه‌های ۴۵ روستای باقی‌مانده ادامه دارد.

وی بر لزوم آمادگی رانندگان تأکید کرد و از آنها خواست پیش از سفر با سامانه ۱۴۱ تماس بگیرند

هاشمی ادامه داد: همچنین، برای عبور از محور‌هایی مانند خلخال – اسالم، نیر – سراب (گردنه صایین) و اردبیل – سرچم، همراه‌داشتن زنجیرچرخ و تجهیزات زمستانی الزامی است.

وی تصریح کرد: در این شرایط برفی و کولاکی، کاهش سرعت، رعایت فاصله طولی و پرهیز از شتاب و سبقت‌های غیرمجاز، نقشی حیاتی در پیشگیری از حوادث جاده‌ای خواهد داشت