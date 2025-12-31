پخش زنده
همزمان با میلاد باسعادت حضرت جوادالائمه علیهالسلام و آغاز دهه بصیرت ۱۳ زندانی جرائم غیرعمد در استان قم از زندان آزاد شده و به آغوش خانوادههای خود بازگشتند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، رئیس کل دادگستری قم گفت: این آزادی در شب ولادت امام جواد (ع)، همزمان با یومالله ۹ دی و آغاز دهه بصیرت، با مشارکت ۵۰۰ میلیون تومانی آستان قدس رضوی محقق شده است.
حجتالاسلام والمسلمین سیدکاظم موسوی با تقدیر از آستان قدس رضوی، جزئیات مالی این اقدام انساندوستانه را تشریح کرد و افزود: مجموع بدهی این زندانیان بالغ بر ۸ میلیارد تومان بوده که از این مقدار، ۵ میلیارد تومان از طریق گذشت شاکیان و پذیرش اعسار (ناتوانی مالی) توسط مراجع قضایی تسویه شده است.
وی ادامه داد: همچنین، خانوادههای زندانیان مبلغ ۱ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان را تأمین کردهاند و ۸۰۰ میلیون تومان باقیمانده نیز از طریق کمکهای بلاعوض ستاد دیه استان، با استفاده از کمکهای خیرین، پرداخت شده است.
رئیس ستاد دیه استان قم گفت: این اقدام با همکاری نهادهای قضایی، مشارکت مردمی و حمایت نهادهای خیریه انجام شده و نمونهای از تعامل دستگاههای قضایی و اجتماعی برای حل معضل زندانهای غیرعمد و بازگشت زندانیان به زندگی عادی است.