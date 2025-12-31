مرکز مدیریت راه‌های اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خوزستان بر خودداری رانندگان از تردد‌های غیر ضروری در جاده‌های استان باتوجه به پیش بینی وقوع مه و کاهش دید افقی تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، بر اساس پیش‌بینی‌های هواشناسی، مرکز مدیریت راه‌های اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خوزستان نسبت به بروز پدیده مه‌گرفتگی و کاهش دید افقی در محور‌های مواصلاتی نیمه جنوبی و جنوب‌غربی استان هشدار داد و از رانندگان خواست از تردد‌های غیر ضروری پرهیز کنند.

این شرایط جوی از اواخر وقت چهارشنبه ۱۰ دی‌ماه آغاز شده و تا پایان ظهر روز شنبه ۱۳ دی‌ماه ادامه خواهد داشت و جاده‌های ارتباطی این مناطق را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

بر این اساس، از رانندگان و کاربران جاده‌ای درخواست شده است با توجه به کاهش دید ناشی از مه، ضمن رعایت کامل نکات ایمنی، از شتاب‌زدگی و تردد‌های غیرضروری پرهیز کرده و پیش از آغاز سفر، آخرین وضعیت راه‌ها را از طریق سامانه تلفنی ۱۴۱ پیگیری کنند.

مرکز مدیریت راه‌های استان همچنین بر ضرورت احتیاط کامل در تردد‌های جاده‌ای طی این مدت تاکید کرده و هدف از صدور این هشدار را افزایش ایمنی و پیشگیری از بروز حوادث احتمالی اعلام کرده است.

در روز‌های اخیر و همزمان با فعالیت سامانه‌های ناپایدار جوی در استان خوزستان، اداره‌کل هواشناسی و مرکز مدیریت راه‌های استان بار‌ها نسبت به بروز پدیده‌هایی نظیر مه، مه‌رقیق، کاهش دید افقی، بارندگی و افت محسوس دما در محور‌های مواصلاتی هشدار صادر کرده‌اند.

این شرایط جوی طی هفته‌های گذشته موجب اختلال مقطعی در تردد برخی محور‌های کوهستانی و برون‌شهری، لغزندگی جاده‌ها و افزایش خطرات ترافیکی به‌ویژه در مناطق شمالی، شرقی و اکنون جنوبی و جنوب‌غربی استان شده است.