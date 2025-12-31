سخنگوی دولت گفت: فرآیند انتخاب عبدالناصر همتی به سمت رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با دریافت بیشترین امتیاز از سوی خبرگان حوزه بانکی صورت گرفت و با رأی اعتماد دولت به او نهایی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، در حساب کاربری خود در فضای مجازی نوشت:

فرآیند انتخاب آقای دکتر همتی به سمت رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با دریافت بیشترین امتیاز از سوی خبرگان حوزه بانکی صورت گرفت و با رأی اعتماد دولت به ایشان نهایی شد.

ایشان سه محور را برای برنامه‌های خود اعلام کردند:

۱. مهار تورم

۲. کنترل نرخ ارز از طریق برچیدن فساد و رانت ارز چند نرخی

۳. مدیریت ناترازی بانک‌ها و جلوگیری از رشد اضافه برداشت