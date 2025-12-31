معاونت امور کنسولی وزارت امور خارجه به نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور، دستورالعمل آغاز فرآیند پذیرش درخواست واردات خودروی ایرانیان مقیم خارج از کشور را ابلاغ کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، در متن این دستورالعمل آمده است: ایرانیان خارج از کشور، مشمول تعریف ماده (۱) قانون حمایت از ایرانیان خارج از کشور مصوب ۱۴۰۴، با حداقل سن ۱۸ سال تمام که اقامت آنها تا تاریخ ۲۱ خرداد امسال آغاز شده باشد و حداقل یک روز از اقامت آنها در سال ۱۴۰۴ توسط نمایندگی احراز شده باشد.

اقامت این افراد باید به تأیید نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در کشور محل اقامت برسد.

ثبت سفارش خودروی سواری نو و کارکرده حداکثر تا پنج سال ساخت، امکان‌پذیر است.

ایرانیان خارج از کشور در این مرحله از اجرای مصوبه صرفا می‌توانند نسبت به واردات خودرو‌هایی که تا پیش از تاریخ ۱۲ آذر امسال مالک آن بودند، اقدام کنند.

واردات خودروی آمریکایی ممنوع است.

واردات خودرو‌های راست فرمان و ویژند‌های آمریکایی، حسب ضوابط و مقررات جاری کشور، ممنوع است.

خودرو‌های خریداری‌شده از مصادیق رویه بدون انتقال ارز هستند و ثبت سفارش این افراد صرفا به‌صورت بدون انتقال ارز از محل بند (۹) ماده (۳۸) آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات انجام خواهد شد و ثبت سفارش از این محل تا تاریخ ۲۹ اسفند امسال امکان‌پذیر است.

خودرو‌های کارکرده (کارکرد بیشتر از ۹۹ کیلومتر) از دریافت شناسنامه گارانتی معاف هستند.

واردات خودرو توسط افراد مشمول صرفا برای یک دستگاه خودرو مجاز خواهد بود.

سایر ضوابط و مقررات مطابق قوانین و مقررات جاری و آئین نامه‌های مربوط، از جمله مصوبات هیات محترم وزیران در رابطه با واردات خودرو‌های نو و کارکرده است.

براساس مصوبه اخیر هیئت وزیران تعرفه واردات خودرو سواری توسط ایرانیان مقیم خارج از کشور تا پایان سال ۱۴۰۵ تعیین تکلیف شد که حقوق ورودی بسته به نوع خودرو حجم موتور به این شرح است:

برای خودرو‌های برقی: چهار درصد

برای خودرو‌های پلاگین هیبرید: ۱۵ درصد

برای خودرو‌های هیبرید: ۱۰۰ درصد

برای خودرو‌های بزنینی تا حجم موتور ۱۵۰۰ سی سی: ۱۱۰ درصد

برای خودرو‌های بنزینی با حجم موتور ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ سی سی: ۱۲۰ درصد

برای خودرو‌های بنزینی با حجم موتور ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰ سی سی: ۱۳۰ درصد

برای خودرو‌های بنزینی با حجم موتور ۲۵۰۰ تا ۳۰۰۰ سی سی: ۱۴۵ درصد

و برای خودرو‌های بنزینی با حجم موتور بالاتر از ۳۰۰۰ سی سی: ۱۶۵ درصد