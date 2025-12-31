به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیر کل فرودگاه‌های استان اصفهان گفت: این تمرین ساعت ۹ و ۳۰ دقیقه صبح امروز و با اعلام وضعیت اضطراری از برج مراقبت پرواز در فرودگاه بین المللی شهید بهشتی آغاز شد.

ابوذر ضیایی با اشاره به برگزاری دو سالانه این تمرین در همه فرودگاه‌های کشور افزود: هدف از اجرای این طرح، ارزیابی و ارتقای توان عملیاتی سازمان‌های اطفاء و امداد و نجات در زمان بروز سوانح هوایی، نحوه مدیریت بحران در شرایط اضطراری، آشنایی سازمان‌ها و ارگان‌های مربوط با مناطق عملیات پروازی و نحوه دسترسی به این مناطق و همچنین شناسایی نقاط قوت و ضعف در شرایط اضطراری است.

وی ادامه داد: بر اساس طرح، هواپیمای فرضی مسافربری MD-۸۲ با ۵۰ سرنشین پس از اعلام وضعیت اضطراری در فرودگاه اصفهان به زمین نشسته و به دلیل نقص فنی از انتهای باند خارج و دچار انفجار و حریق می‌شود، که پس از آن واحد‌ها و سازمان‌های داخل و خارج از فرودگاه طبق وظایف از پیش تعیین شده خود، عملیات اطفای حریق و امداد و نجات را اجرا کردند.

ضیایی در خصوص ظرفیت‌ها و تجهیزات استفاده شده در این تمرین گفت: این تمرین با حضور ۲۷۰ نیروی امداد و نجات و همچنین ۵۰ دستگاه خودرو از حوزه‌های ایمنی و امنیتی فرودگاه و سازمان‌های عملیاتی و امدادی استان درمدت زمان ۶۵ دقیقه برگزار شد.

تمامی مراحل این تمرین با استفاده از بازیبینی‌های بین المللی بررسی و ارزیابی شد.