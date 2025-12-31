به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، صالح محمدی شالیکاران گیلانی پاییز امسال ۱۰۰ هزار تن محصول کشت دوم در شالیزار‌های شان تولید کرده‌اند و تولید این محصولات تا شخم اول شالیزار‌ها ادامه دارد.

وی با بیان اینکه شالیکاران گیلانی امسال پس از برداشت برنج، ۵۰ هزار تن راتون تولید کردند، افزود: تا کنون هم ۵۰ هزار تن راتون، انواع سبزی، کدو، باقلا، سیر، سبزیجات برگی و غده‌ای هم در این شالیزار‌ها کشت شده که تولید برخی محصولات تا نیمه‌های زمستان ادامه دارد.

رییس سازمان جهاد کشاورزی گیلان ارزش راتون تولیدی کشت دوم را ۷ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان و ارزش سبزیجات تولید شده را ۳ هزار میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: پیش بینی می‌شود تا نیمه زمستان ۲۰ هزار تن دیگر محصول در این شالیزار‌ها در قالب کشت دوم تولید شود.