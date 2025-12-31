نمایش «خشم قلمبه» به کارگردانی وحید نفر بر روی صحنه مرکز تولید تئاتر و تئاتر عروسکی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان می‌آید.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، نمایش «خشم قلمبه» با اقتباس از کتابی با همین عنوان نوشته میری دلانسه و ترجمه سیدمحمدمهدی شجاعی از انتشارات کانون پرورش فکری است که تاکنون بیش از هشت نوبت بازنشر شده است.

این نمایش به نویسندگی سعید ابک از ۱۷ دی ساعت ۱۷:۴۵ در سالن بوستان مرکز تئاتر کانون واقع در پارک لاله تهران اجرا می‌شود.

در خلاصه این نمایش آمده است: دختربچه‌ای که بیشتر مواقع عصبانی است، اما بلد نیست خشمش را کنترل کند. همین موضوع باعث شده دوستانش را از دست بدهد و تنها شود. او با کمک گربه‌اش و دختر همسایه یاد می‌گیرد احساسش را بشناسد و خشمش را مدیریت کند.

بر همین اساس متین رادمان، سوده سعدایی، هدیه حاجی طاهری، علیرضا صحبتی، علی باروتی و مانلی نفر در نمایش «خشم قلمبه» ایفای نقش می‌کنند.

دیگر عوامل این نمایش عبارتند از: دستیار کارگردان: روژین ستاری، آهنگ‌ساز: بهزاد عبدی، طراح لباس: فرزانه عاقلی، طراح عروسک: دلبان مویدی، طراح صحنه: سینا ییلاق‌بیگی، طراح نور: محمدرضا شاملوفرد، منشی صحنه: نازک شهبد، طراح پوستر و بروشور: مرتضی طهرانی، روابط عمومی و تبلیغات: روژین ستاری (تئاترنما)، شعر: متین راد، دستیار طراح صحنه: حمیدرضا صداقت، دوخت لباس: روشنک ستاری و فرزانه عاقلی و دستیار طراح لباس: هنگامه سازش.

علاقه‌مندان می‌توانند برای تهیه بلیت به سایت تیوال مراجعه کنند و برای دریافت اطلاعات بیشتر و هماهنگی برای اجرای صبح ویژه مدارس و مهد‌های کودک با شماره تلفن‌های ۰۹۲۲۳۹۳۲۸۹۲ تماس بگیرند.