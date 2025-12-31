به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ در پی بارش‌های اخیر و پیش بینی ورود سامانه بارشی جدید که آذربایجان غربی را تحت تاثیر قرار خواهد داد مدیریت بحران شهرستان نقده برای مدیریت شرایط و حوادث احتمالی جلسه اضطراری تشکیل داد.

معاون عمرانی فرمانداری شهرستان نقده ضمن تسلیت سالروز شهادت سردار دل‌ها سردار شهید سپهبد سلیمانی، با اشاره به رهاسازی بیش از ۷۰ دستگاه خودروی گرفتار دربرف و کولاک روز‌های اخیر افزود: برابر اعلام هواشناسی در خصوص ورود سامانه جدید بارشی به آذربایجان غربی تمامی دستگاه‌های امدادی و خدمات رسان باید در اماده باش کامل باشند تا بتوانند بموقع برای رفع مشکلات در مسیر‌های مواصلاتی اقدام کنند.

جعفر حسین فام با اشاره به استفاده از بیش از ۷۰۰ تن شن و ماسه در جاده‌های شهرستان تصریح کرد: در دو روز اخیر بیش از ۸۰۰ کیلو متر بعلت تکراربارش‌ها، نمک و شن پاشی شده است و راهدارخانه‌های حیدرآباد، دوآب و داخل شهر در آماده باش کامل قرار دارند.

وی افزود: همچنین تیم‌های امدادی، اورژانسی، هلال احمر و پلیس راه در دو روز گذشته با بیش از یک صد نیرو همراه با دستگاه‌های سبک و سنگین راهداری توانسته‌اند با ۷ تیم فعال در مسیر‌های مواصلاتی درامداد رسانی و مسیر گشایی مشارکت داشته‌اند.

در بارش اخیر مسیر روستا‌های دشت قوره، شاوله، بایزآباد و بهرام آباد بسته شده بود که به همت راهداری تمامی مسیر‌ها بازگشایی شده و هم اکنون مسیر‌ها باز و تردد جریان دارد.

تمامی نیرو‌های امدادی شهرستان نقده از ۲۵ آذر تا ۲۵ اسفند در طرح زمستانی در حالت آماده باش قرار دارند.