برای اولین بار در جزیره جهانی قشم، گواهینامه هنری درجه یک به بانوی هنرمند قشمی اعطا شد؛ رویدادی کم‌سابقه که نقطه عطفی در مسیر شناسایی و تثبیت جایگاه زنان هنرمند جزیره در سطح ملی به‌شمار می‌رود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، گواهینامه هنری درجه یک به نام «فتحیه رضوانی رمچاهی» در رشته گلابتون دوزی و خوس دوزی، از سوی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و بر اساس آیین‌نامه شورای ارزشیابی هنرمندان صنایع دستی هنر‌های سنتی و میراث‌داران تمدنی صادر شد .

صدور این مدرک پس از طی مراحل تخصصی ارزیابی، بررسی سوابق حرفه‌ای، آثار شاخص و تأیید نهایی شورای عالی ارزشیابی انجام شد و بالاترین سطح تأیید رسمی مهارت و جایگاه هنری در کشور محسوب می‌شود.

گلابتون دوزی و خوس دوزی به‌عنوان یکی از هنر‌های اصیل و ریشه‌دار در فرهنگ جنوب ایران، همواره نقش مهمی در هویت هنری و پوشاک سنتی جزیره قشم داشته است و دریافت این گواهی‌نامه، نشان‌دهنده سال‌ها فعالیت مستمر، انتقال دانش بومی و تلاش این بانوی هنرمند در صیانت و ترویج هنر‌های سنتی جزیره است.

صدور نخستین گواهی‌نامه هنری درجه یک برای یک بانوی قشمی ، اتفاقی ارزشمند و الهام‌بخش است که می‌تواند زمینه‌ساز افزایش اعتماد به توانمندی‌های هنرمندان بومی، تقویت نقش زنان در اقتصاد فرهنگ‌محور و ارتقای جایگاه صنایع‌دستی قشم در سطح ملی شود.

جزیره قشم به‌عنوان یکی از کانون‌های مهم فرهنگ و هنر بومی کشور، ظرفیت‌های گسترده‌ای در حوزه صنایع‌دستی دارد و این دستاورد می‌تواند آغازگر مسیری تازه برای شناسایی هرچه بیشتر هنرمندان شاخص جزیره و صدور گواهی‌های عالی هنری برای آنان در آینده باشد.

فتحیه رضوانی رمچاهی بعنوان مدیر عامل شرکت تعاونی صنایع دستی صدف لب سیاه قشم تواستنه است در سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۹ بعنوان تعاونی برتر روستایی و در ۱۳۹۶ بعنوان بانوی خلاق و کارآفرین برتر روستا‌های ایران و همچنین در سال ۱۳۹۹ اثر برتر در نمایشگاه نخ و نگاره فرهنگسرای نیاوران کسب کرده است و در سال ۱۴۰۳ بعنوان استاد دانشگاه هنرایران در جزیره قشم مشغول بکار بوده است.