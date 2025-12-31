دادستان تهران در بازدید از مرکز اطلاعت و کنترل هوشمند ترافیک پلیس راهور فراجا، بر ضرورت تقویت نظارت هوشمند، تحلیل داده‌های ترافیکی، شناسایی دقیق نقاط حادثه‌خیز، حل مشکل رسوب خودرو‌های توقیفی و اجرای هرچه سریع‌تر دستورالعمل‌های مرتبط با توقیف وسایل نقلیه تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، علی صالحی دادستان تهران در بازدید از مرکز اطلاعات و کنترل هوشمند ترافیک پلیس راهور گفت: کارکنان پلیس راهور در تمام شرایط سخت، چه در گرما و چه در سرما، شب و روز در جاده‌ها و معابر حضور دارند و خدمتی ارائه می‌دهند که اجر واقعی آن نزد خداوند متعال محفوظ است و قطعاً در دنیا و آخرت آثار و برکات آن نصیب این عزیزان خواهد شد.

وی با اشاره به مشاهده میدانی مأموران راهنمایی و رانندگی در محور‌های سردسیر و کم‌برخوردار کشور افزود: این حجم از ایثار و مسئولیت‌پذیری، شایسته قدردانی و حمایت همه‌جانبه است.

صالحی یکی از اقدامات ارزشمند پلیس راهور را گسترش خدمات غیرحضوری و الکترونیک دانست و تصریح کرد: هر اقدامی که منجر به کاهش تماس مستقیم مردم با پلیس و دستگاه‌های اجرایی شود، اقدامی ارزشمند و مؤثر در افزایش رضایتمندی عمومی و اعتماد اجتماعی است.

وی افزود: حرکت به سمت دولت الکترونیک نه‌تنها باید در پلیس، بلکه در دستگاه قضایی نیز با جدیت دنبال شود و دادستانی تهران آمادگی کامل دارد در این مسیر از اقدامات پلیس راهور حمایت و پشتیبانی کند.

نقش کلیدی تحلیل داده‌ها در کاهش تصادفات

دادستان تهران با اشاره به اهمیت تحلیل داده‌های ترافیکی گفت: با بررسی دقیق داده‌ها می‌توان نقاط ضعف و قوت، الگو‌های پرخطر و عوامل اصلی بروز تصادفات را شناسایی و برای آنها برنامه‌ریزی مؤثر انجام داد.

وی ادامه داد: در حوادث رانندگی سه عامل اصلی انسان، خودرو و جاده نقش دارند و پلیس راهور با تحلیل داده‌های موجود می‌تواند ارزیابی دقیقی از سهم هر یک از این عوامل ارائه دهد.

صالحی با اشاره به درخواست خود در جریان ارائه گزارش‌ها افزود: از پلیس راهور خواسته شده است ۱۰ نقطه اصلی و پرحادثه کشور به‌صورت دقیق، شفاف و با ذکر موقعیت مشخص جغرافیایی معرفی شود تا این موارد به دادستان کل کشور ابلاغ و از ظرفیت دادستان‌ها برای پیگیری رفع نواقص، به‌ویژه از طریق دستگاه‌های متولی مانند راهداری، استفاده شود.

وی گفت: برخی نقاط نیازمند اصلاحات زیرساختی فوری و برخی دیگر نیازمند آشکارسازی، روشنایی و نصب تجهیزات کنترلی هستند.

دادستان تهران با اشاره به محدودیت‌های موجود در حوزه نظارت هوشمند گفت: در حال حاضر تعداد دوربین‌های ثبت تخلفات، حتی در کلان‌شهری مانند تهران، پاسخگوی گستردگی معابر و حجم تردد نیست و پلیس نمی‌تواند به‌تنهایی همه نقاط را پوشش دهد.

وی افزود: دادستانی از باب حقوق عامه و پیشگیری از جرم آمادگی دارد هر جا پلیس نیاز به توسعه دوربین‌ها و تجهیزات هوشمند دارد، موضوع را پیگیری و حمایت کند.

صالحی با اشاره به اقدامات پلیس راهور در حوزه ایمنی خودروها، اظهار کرد: بررسی فنی خودروها، از بدنه و ایربگ گرفته تا ترمز، لنت، چراغ‌ها و سایر قطعات ایمنی، اقدامی ضروری است و پلیس در این حوزه ورود خوبی داشته است.

وی افزود: هرگونه نقص ایمنی در خودرو‌ها که می‌تواند جان مردم را تهدید کند، باید به دادستانی اعلام شود تا از منظر حقوق عامه پیگیری قضایی لازم صورت گیرد.

دادستان تهران با اشاره به کاهش آمار جان‌باختگان تصادفات گفت: کاهش آمار جانباختگان نتیجه زحمات پلیس و همکاری سایر دستگاه‌هاست، اما این مسیر باید با مشارکت همه قوا ادامه یابد.

وی افزود:تصادفات فقط یک عدد و آمار نیست؛ پشت هر حادثه خانواده‌هایی داغدار، کودکان بی‌سرپرست و آسیب‌های جبران‌ناپذیر انسانی و اجتماعی وجود دارد.

صالحی به رسوب وسایل نقلیه توقیفی در پارکینگ‌ها اشاره کرد و گفت: این خودرو‌ها اموال مردم هستند و ماندگاری طولانی‌مدت آنها در پارکینگ‌ها موجب نارضایتی عمومی، افزایش هزینه‌ها و تضییع حقوق شهروندان می‌شود.

وی با اشاره به دستورالعمل ابلاغی رئیس قوه قضاییه تأکید کرد: اجرای کامل و سریع تکالیف پیش‌بینی‌شده برای فراجا، به‌ویژه در حوزه توقیف سیستمی وسایل نقلیه، می‌تواند بخش عمده‌ای از این مشکلات را برطرف کند.

دادستان تهران ضمن قدردانی مجدد از تلاش‌های پلیس راهور، بر حمایت کامل دستگاه قضایی از اقدامات قانونی و پیشگیرانه پلیس تأکید کرد و گفت: هدف مشترک همه ما، امنیت، آرامش و رضایتمندی مردم است و این مهم تنها با همکاری نزدیک همه دستگاه‌ها محقق خواهد شد.

در این بازدید، سردار سید تیمور حسینی، رئیس پلیس راهور فراجا، با تأکید بر نقش کلیدی دستگاه قضایی در موفقیت مأموریت‌های پلیس راهور اظهار کرد: ماموریت‌های پلیس راهور به‌شدت نیازمند حمایت‌های قضایی است و بخش قابل توجهی از وظایف و اقدامات ما، به دلیل ماهیت قانونی و اجرایی آنها، مستلزم هماهنگی و همراهی کامل با مراجع قضایی است.

وی افزود: در این نشست، موضوعات مهمی از جمله ترک فعل و قصور برخی دستگاه‌های مسئول در حوزه ایمنی ترافیک، توسعه سامانه‌های هوشمند، بازنگری در قوانین و مقررات و اثربخش‌تر شدن مجازات‌ها مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

رئیس پلیس راهور اظهار امیدواری کرد با بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های دستگاه قضایی، به‌ویژه دادستانی تهران، بتوانیم گام‌های مؤثرتری در جهت ارتقای ایمنی ترافیک، کاهش تصادفات و اصلاح رفتار‌های پرخطر رانندگی برداریم.