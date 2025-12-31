پخش زنده
رزمایش نظامی با عنوان «فرماندهان پیروزی» به مناسبت سالروز شهادت حاج قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس که در عراق برگزار شد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از بغداد، همزمان با فرارسیدن سالروز شهادت حاج قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس که در عراق با عنوان «شهادت و حاکمیت» شناخته میشود، اداره امور مواد منفجره در حشد الشعبی عراق، رزمایش نظامی تخصصی با عنوان «فرماندهان پیروزی» را در میدان آموزشی استان دیاله، در شمال شرق عراق برگزار کرد.
این رزمایش با هدف شبیهسازی دقیق شرایط واقعی صحنههای میدانی، ارتقای سطح آمادگی عملیاتی نیروها و افزایش توانمندیهای حرفهای آنان اجرا شد؛ بهگونهای که کاملاً با الزامات مأموریتهای امنیتی و استانداردهای کاری نیروهای بسیج مردمی همخوانی داشته باشد.