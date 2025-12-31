پخش زنده
امروز: -
رانندگان از ترددهای غیر ضروری در جادههای استان خوزستان به دلیل پیش بینی وقوع مه و کاهش دید افقی خودداری کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ مرکز مدیریت راههای ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای خوزستان نسبت به بروز پدیده مهگرفتگی و کاهش دید افقی در محورهای مواصلاتی نیمه جنوبی و جنوبغربی استان هشدار داد و از رانندگان خواست از ترددهای غیر ضروری پرهیز کنند.
این شرایط جوی از اواخر وقت چهارشنبه ۱۰ دیماه آغاز شده و تا پایان ظهر روز شنبه ۱۳ دیماه ادامه خواهد داشت و جادههای ارتباطی این مناطق را تحت تاثیر قرار میدهد.
رانندگان و کاربران جادهای با توجه به کاهش دید ناشی از مه، با رعایت کامل نکات ایمنی، از شتابزدگی و ترددهای غیرضروری پرهیز کنند و پیش از آغاز سفر، آخرین وضعیت راهها را از طریق سامانه تلفنی ۱۴۱ پیگیری کنند.
مرکز مدیریت راههای استان بر ضرورت احتیاط کامل در ترددهای جادهای طی این مدت تاکید کرده و هدف از صدور این هشدار را افزایش ایمنی و پیشگیری از بروز حوادث احتمالی اعلام کرده است.