در آستانه سالروز ولادت امام علی (ع) و روز پدر، جمعی از زندانیان شاهرود و گرمسار با بهره‌گیری از ارفاقات قانونی آزاد شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، امید کهربایی، مدیرکل زندان‌های استان سمنان، گفت: در آستانه ولادت حضرت امیرالمؤمنین علی (ع) و به مناسبت روز پدر، با مساعدت و همراهی دادستان گرمسار و در چارچوب مقررات و ارفاقات قانونی، ۱۲ نفر از زندانیان واجد شرایط زندان گرمسار آزاد شدند.

وی افزود: علاوه بر این، ۳۷ نفر دیگر از زندانیان نیز از مرخصی، تخفیف و سایر امتیازات قانونی بهره‌مند شدند که این اقدام با هدف تحکیم بنیان خانواده، ایجاد انگیزه برای اصلاح و بازگشت سالم زندانیان به جامعه انجام شده است .

مدیرکل زندان‌های استان سمنان همچنین پس از بازدید از زندان شاهرود و بررسی پرونده ها گفت : هشت زندانی محکوم مالی با کمک ۴۰۰ میلیون تومانی خیران و ۳۰۰ میلیون تومان مساعدت ستاد دیه و ۱۴ زندانی دیگر با بهره‌مندی از ارفاقات قانونی، در آستانه میلاد فرخنده مولای متقیان حضرت علی (ع) آزاد شدند و به آغوش خانواده‌های خود بازگشتند.

وی افزود: این آزادی‌ها در پی بازدید اخیر از زندان شاهرود و بررسی مستقیم وضعیت زندانیان صورت گرفت و تلاش شد تا از همه ظرفیت‌های قانونی و حمایتی برای تسریع در آزادی افراد واجد شرایط استفاده شود.