بندر بوشهر محور راهبردی توسعه دریامحور و تجارت دریایی

سرپرست اداره‌کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر با اشاره به موقعیت راهبردی بندر بوشهر در مرکز خلیج فارس گفت: این بندر با برخورداری از زیرساخت‌های متنوع بندری و برنامه‌های توسعه‌ای، نقش مهمی در تقویت تجارت دریایی، لجستیک و حمل‌ونقل دریایی کشور ایفا می‌کند.