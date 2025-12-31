به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار لرستان در جلسه هماهنگی بزرگداشت هفته مقاومت ویژه سالروز شهادت حاج قاسم سلیمانی گفت: سردار سلیمانی با مقاومت در برابر توطئه‌ها، دشمنانی مانند داعش را از منطقه بیرون راند و رشادت‌های شان باعث تقویت محور مقاومت در منطقه شد.



سعید پورعلی بابیان اینکه سردار سلیمانی علاقه‌ای به استفاده از القاب نظامی نداشتند و نامشان به آرامش ملت‌های منطقه گره خورده است، ادامه داد: شهید سلیمانی در حین خطر در نوک پیکان مبارزه بود ولی پس از پیروزی به عقب می‌رفتند و در کادر قرار نمی‌گرفتند و این یکی از درس‌های بزرگ سردار سلیمانی است.



وی ادامه داد: رشادت‌ها و دلاوری‌های سردار سلیمانی در نبرد با دشمن، چتر امنیت را بر سر منطقه گشود و زن و مرد و کوچک و بزرگ را در مسیر حفظ کرامت انسانی به جای تحقیر منطقه و تسلیم در برابر استکبار، قرار داد.



معاون سیاسی امنیتی استاندار لرستان یادآور شد: خلاقیت و توانایی‌های سردار سلیمانی در دل بحران‌ها بروز می‌کرد و از این توانایی‌ها برای آرامش مردم ستمدیده و مظلوم منطقه استفاده می‌کرد و از سویی این نبوغ و خلاقیت ها، کابوس دشمنان ملت‌های منطقه بود.



پورعلی گفت: شهادت سردار سلیمانی، تنها شهادت یک فرد نبود بلکه شهادت یک مکتب بود که با رفتنش آن را در دل همگان روشن‌تر و شعله ورتر کرد.



وی افزود: گواه این موضوع نیز تشییع باشکوه پیکر مطهر شهید سلیمانی با حضور همه اقشار و گرایش‌ها و سبک‌های زندگی بود.



پورعلی ادامه داد: از سوی دیگر سردار سلیمانی فرمانده راهبردی نبرد در برابر نیرو‌هایی بود که سودای ایجاد خاورمیانه جدید را داشتند، ولی قدرت و دانش نظامی شهید سلیمانی همواره با اخلاق و انسانیت نیز همراه بود.



معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار لرستان با اشاره به سالروز شهادت سردار سلیمانی و هفته مقاومت گفت: اطلاع رسانی منسجم و منظم برنامه‌های این هفته در دستور کار صداوسیما و دستگاه‌های مرتبط قرار بگیرد، زیرا دشمن درصدد است با زدودن امید از جامعه به القای ناکارآمدی بپردازد.



پورعلی افزود: دشمن می‌خواهد با سیاه نمایی در عرصه‌های مختلف بویژه سلامت، انرژی، ارتباطات و خدمات اجتماعی و القای ناامیدی به تضعیف روحیه و فرهنگ مقاومت اقدام نماید اما هرگز موفق نخواهد شد.



