به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، سرپرست نمایندگی میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان آرادان گفت: مرمت آب‌انبار بزرگ شهر کهن‌آباد با مشارکت شهرداری در تأمین مصالح و با نظارت کارشناسان میراث‌فرهنگی انجام شده است.

امیر سلیمانی فرد گفت: آب‌انبار بزرگ کهن‌آباد از بنا‌های شاخص دوره قاجار محسوب می‌شود و به‌عنوان یکی از آثار ارزشمند تاریخی منطقه، با شماره ۲۰۱۶۰ در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیده است.

به گفته وی ، مرحله دوم عملیات مرمت این آب‌انبار که شامل سامان‌دهی و مرمت کف مجموعه است، به‌زودی آغاز خواهد شد

آب‌انبار‌ها از مهم‌ترین سازه‌های سنتی تأمین و ذخیره آب در مناطق کویری استان سمنان به شمار می‌روند و مرمت و صیانت از این بناها، علاوه بر حفظ ارزش‌های تاریخی و معماری، نقش مؤثری در تقویت هویت شهری و توسعه گردشگری فرهنگی مناطق کویری ایفا می‌کند.