حسینی نماینده مجلس گفت: پروژههای مهم توسعه میدانهای نفت و گاز و فشارافزایی پارس جنوبی در حال پیگیری جدی هستند و افزایش تولید انرژی برای جلوگیری از ناترازی ضروری است.
سیداسماعیل حسینی، نماینده مجلس، در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، گفت: در حوزه تولید، چند پروژه مهم از جمله پروژه فشارافزایی پارس جنوبی و توسعه میدانهای مشترک نفتی و گازی خشکی و دریا در دستور کار کمیسیون انرژی قرار دارد و پیگیریهای جدی در این زمینه انجام میشود.
وی افزود: وزارت نفت برای پروژه فشارافزایی پارس جنوبی چند هاب تعریف کرده و مطالعات مربوطه در حال انجام است. روند اجرای پروژه کمی کند پیش میرود، اما متوقف نشده است. کمیسیون انرژی نیز وظایف نظارتی خود را دنبال میکند تا پروژهها به سرانجام برسند.
حسینی تأکید کرد: توسعه میدانها و افزایش تولید برای تأمین خوراک پتروشیمی، نیاز روزافزون بخش خانگی، تجاری و صنایع کوچک و بزرگ کشور ضروری است. در غیر این صورت، کاهش فشار باعث افت تولید و برداشت از میادین خواهد شد و فاصله بین مصرف و تولید انرژی افزایش یافته و ناترازی انرژی تشدید میشود.
وی خاطرنشان کرد که با افزایش تولید، مشکلات ناترازی کاهش خواهد یافت و دولت در این زمینه پای کار است.
نماینده مجلس ادامه داد: در برنامه هفتم توسعه، دولت مکلف شده تولید در حوزههای نفت و گاز و میعانات گازی را افزایش دهد و مجلس نیز سالانه پیشرفت اجرای برنامه هفتم را رصد میکند. در صورتی که دولت بخشی از پروژهها را غیرقابل اجرا بداند، میتواند اصلاحات مربوطه را در قالب لایحه به مجلس ارائه دهد. امسال، وزارتخانههای مختلف گزارش عملکرد سالانه خود در چارچوب برنامه هفتم توسعه را ارائه کردهاند.