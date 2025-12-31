آغاز عملیات آمادهسازی ساخت سکوهای فاز ۱۱ پارس جنوبی
مدیر گروه سازههای دریایی مجتمع کشتیسازی وصنایع فراساحل (ایزوایکو) گفت: عملیات تجهیز و آمادهسازی ساخت سکوهای فاز ۱۱ پارس جنوبی، با نصب و راهاندازی دستگاه ساخت تیر ورق با تکنولوژی جوش زیرپودری (SAW) در کارگاه ایزوایکو به طور رسمی آغاز شد.
، محمدمهدی تعبدی افزود: بر اساس برنامهریزی انجامشده، با تکمیل نصب این دستگاه و ورود «متریال» مورد نیاز طی روزهای آینده، فرآیند ساخت سکوهای این فاز بهصورت عملی وارد مرحله اجرایی میشود و برای نخستینبار ساخت تیر ورق با دستگاه CNC جوشکاری اتوماتیک SAW را در پروژههای فراساحلی کشور به کار میگیرد.
وی گفت: در طرح فاز ۱۱، برخلاف سایر طرحهای فراساحلی کشور، برای نخستینبار از فناوری جوش زیرپودری SAW همراه با استفاده از ورق با گرید S ۴۲۰ استفاده خواهد شد؛ این روش به دلیل اتوماتیک بودن، دقت بسیار بالا، سرعت بیشتر، کیفیت یکنواخت و تولید جوشهای بدون نوسان، مزیت قابلتوجهی نسبت به روشهای مرسوم دارد.
مدیر گروه سازههای دریایی ایزوایکو افزود: پیش از این، در طرحهای مشابه از فرایند جوشکاری قوس الکتریکی دستی (SMAW) استفاده میشد که به دلیل وابستگی به نیروی انسانی، احتمال بروز خطا در آن بیشتر بود؛ در صورتی که فناوری SAW یکی از پیشرفتهترین روشهای جوشکاری قوس الکتریکی محسوب میشود که در آن عملیات جوشکاری زیر لایهای از پودر فلزی (فلاکس) انجام میگیرد.
وی ادامه داد: این روش به دلیل نفوذ بالا، نرخ پرکردن زیاد و کیفیت ممتاز جوش، در صنایع سنگین، خطوط لوله نفت و گاز، کشتیسازی و ساخت مخازن تحت فشار کاربرد گستردهای دارد.
مجتمع کشتیسازی و صنایع فراساحل ایران (ایزوایکو)، در سال ۱۳۵۲ با هدف جذب بخش بزرگی از بازار تعمیرات و ساخت شناور، در ۳۷ کیلومتری غرب بندرعباس راهاندازی شد. این مجموعه در طول سالها با اجرای پروژههای کلان از جمله ساخت سه فروند کشتی کانتینربر اقیانوسپیما با ظرفیت حمل ۲۲۰۰ کانتینر، که نخستین اقیانوسپیماهای ساختهشده در ایران و تحت کلاس GL آلمان هستند، جایگاه ویژهای در صنعت دریایی کشور کسب کرده است.
این مجتمع در زمینه طراحی، ساخت، حمل، نصب و راهاندازی سکوهای نفت و گاز و بومی سازی این دانش نیز عملکرد درخشانی داشته و توانسته پروژههای بزرگی را در فازهای مختلف میدان گازی پارس جنوبی و توسعه میدانهای نفتی هندیجان و فروزان با موفقیت به پایان برساند. ایزوایکو همچنین با بومیسازی دانش تعمیرات ریگهای حفاری دریایی و اجرای بیش از ۱۴ پروژه در این حوزه، نقشی کلیدی در کاهش وابستگی کشور به خارج ایفا کرده است.
مجتمع کشتیسازی و صنایع فراساحل ایران (ایزوایکو)، که امروز بهعنوان بزرگترین زیرساخت صنایع دریایی کشور شناخته میشود، با برخورداری از سیستمهای پیشرفته آبگیری و بهآباندازی، توانایی ساخت و تعمیر هر نوع شناور در دنیا را دارد. علاوه بر این، پشتیبانی ایزوایکو از شرکت ملی نفتکش ایران نقشی حیاتی در تداوم جریان صادرات نفت و فرآوردههای نفتی ایفا کرده و به تبع آن، تأثیر بسزایی در اقتصاد کشور داشته است.
ایجاد این مجموعه، با در نظر گرفتن موقعیت طبیعی و جغرافیایی آن، حوضچه آرامش به وسعت ۳۸۰ هکتار، و بهرهمندی از تسهیلات قانونی منطقه ویژه، با هدف توسعه صنعت و تجارت در حوزه صنایع کشتیسازی، سازههای دریایی، صنایع پاییندستی و ایجاد کارخانههای مرتبط صورت گرفته است. ایزوایکو با استفاده از آخرین فناوریهای روز دنیا و بومیسازی دانش مرتبط، در راستای افزایش تولید، اشتغال پایدار و قطع وابستگی کشور به خارج، گامهای مؤثری برداشته است.