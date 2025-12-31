پخش زنده
تیمهای بالای جدولی شهرداری گرگان و کاله آمل در هفته پانزدهم لیگ برتر بسکتبال به مصاف هم میروند.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، هفته پانزدهم لیگ برتر بسکتبال ایران، روزهای شنبه و دوشنبه در شهرهای مختلف برگزار میشود که در مهمترین دیدار، تیمهای بالای جدولی شهرداری گرگان و کاله با هم روبهرو میشوند.
همچنین تیم استقلال تهران در حالی که مهران شاهینطبع، سرمربی این تیم به دلیل به دلیل بیاحترامی به کادر داوری و ورود غیرمجاز به رختکن داوران در بازی هفته گذشته مقابل نفت آبادان با محرومیت مواجه شده بود به مصاف تیم ته جدولی مهگل البرز میرود.
برنامه هفته پانزدهم لیگ برتر بسکتبال به شرح زیر است:
شنبه ۱۳ دی ۱۴۰۴
شهرداری گرگان - کاله مازندران
گرگان، سالن امام خمینی
ساعت ۱۶
دوشنبه ۱۵ دی ۱۴۰۴
طبیعت اسلامشهر - پاس کردستان
تهران، سالن محمود مشحون
ساعت ۱۵:۳۰
مهگل البرز - استقلال تهران
کرج، مجموعه ورزشی انقلاب، سالن نشاط
ساعت ۱۶
پالایش نفت آبادان - گلنور اصفهان
آبادان، سالن ۱۷ شهریور
ساعت ۱۶
رعد پدافند هوایی اصفهان - نفت زاگرس جنوبی جهرم
اصفهان، سالن شهید میثمی
ساعت ۱۶:۳۰