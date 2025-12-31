رئیس ستاد انتخابات کشور اعلام کرد: تا امروز، ۶۶ حزب و ۱۳ جبهه سیاسی به‌صورت رسمی شرایط قانونی برای ارائه فهرست انتخاباتی را دارند و این تعداد همچنان در حال افزایش است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از مرکز اطلاع‌رسانی وزارت کشور، علی زینی‌وند، معاون وزیر کشور و رئیس ستاد انتخابات کشور، در نشستی با محسن برمهانی معاون سیما و مدیران شبکه‌های تلویزیون، با قدردانی از تعامل و هم‌افزایی شکل‌گرفته میان ستاد انتخابات کشور و سازمان صداوسیما، گفت: تعامل بسیار خوبی میان این دو مجموعه وجود دارد و همکاری نزدیکی در حال انجام است.

رئیس ستاد انتخابات کشور با اشاره به مهم‌ترین تغییرات قانون جدید انتخابات تصریح کرد: یکی از مهم‌ترین این تغییرات، برگزاری انتخابات به‌صورت تمام‌الکترونیک است و در همین راستا، فیلم‌های آموزشی برای آگاهی عموم مردم با همکاری صداوسیما تولید و پخش خواهد شد. رخداد مهم دیگر در این دوره، که به‌طور ویژه در تهران اتفاق خواهد افتاد، برگزاری انتخابات به‌صورت تناسبی است؛ در این مدل، احزاب و جریانات سیاسی نقش برجسته و اصلی را ایفا خواهند کرد.

وی افزود: تا امروز، ۶۶ حزب و ۱۳ جبهه سیاسی به‌صورت رسمی شرایط قانونی برای ارائه فهرست انتخاباتی را دارند، البته این تعداد افزایش پیدا خواهد کرد، چرا که به همه فعالان سیاسی و کسانی که قصد تشکیل جبهه سیاسی جدید دارند اعلام کرده‌ایم پرونده‌های خود را تکمیل و مجامعشان را تشکیل دهند تا بتوانیم تعداد بیشتری از احزاب را در انتخابات مشارکت دهیم. نکته مهم این است که فقط احزاب و جبهه‌های سیاسی دارای مجوز رسمی از وزارت کشور می‌توانند فهرست انتخاباتی ارائه دهند و سایر گروه‌ها، بدون مجوز یا کد انتخاباتی، امکان ارائه فهرست به‌ویژه در تهران را نخواهند داشت و این اقدام تخلف قانونی محسوب می‌شود.

زینی‌وند با اشاره به اقدامات صورت‌گرفته در حوزه افزایش مشارکت بیان کرد: اطلاع‌رسانی عمومی، تبیین اهمیت شورا‌ها و بازنمایی تصویر واقعی شورا‌ها از جمله اقدامات خوب رسانه بوده و صداوسیما برنامه‌های مفصلی را در این زمینه تدارک دیده است. از مناظره‌ها و برنامه‌های اطلاع‌رسانی گرفته تا گزارش‌های میدانی، اقدامات خوبی در حال انجام است و حتی گزارش‌هایی پخش می‌شود که در دل روستاها، عملکرد شورا‌های موفق و اقدامات آنها را به مردم نشان می‌دهد که این موضوع باعث شناخت ظرفیت شورا‌ها و افزایش مشارکت خواهد شد.

رئیس ستاد انتخابات کشور با بیان اینکه در شرایط امروز نیازمند نگاه نو و کار حرفه‌ای‌تر در قبال مخاطب و نسل‌های جدید هستیم، خاطرنشان کرد: صداوسیما می‌تواند نقش پررنگی در برگزاری باشکوه انتخابات در یازدهم اردیبهشت ۱۴۰۵ ایفا کند.

در ادامه، محسن برمهانی، معاون سیمای سازمان صداوسیما، درباره تغییرات دوره جدید انتخابات شورا‌ها گفت: تک‌تک رأی‌های مردم دارای اهمیت است؛ به‌عنوان مثال، در تهران که انتخابات به‌صورت تناسبی برگزار می‌شود، هر رأی می‌تواند یک نگاه و گرایش مشخص را بر مدیریت شهری حاکم کند و این موضوع اهمیت زیادی دارد. از آنجایی که انتخابات در تهران به شکل تناسبی و در سطح کشور به‌صورت الکترونیکی برگزار می‌شود، نحوه آموزش مردم در این زمینه‌ها از منظر رسانه‌ای باید متفاوت باشد. ما در رسانه باید از ظرفیت‌های مختلف ساختاری استفاده و تبیین کنیم که تأثیر رأی آنها بر آینده کشور چگونه خواهد بود.

وی افزود: اولویت اول ما مشارکت مردم است و برای این مهم تلاش می‌کنیم و ان‌شاءالله این اتفاق خواهد افتاد. اولویت دوم نیز معرفی نامزد‌ها به مخاطبان است تا مردم آنها را بشناسند و بدانند به چه کسی رأی بدهند.

خواجه نژاد رئیس کمیته اطلاع‌رسانی ستاد انتخابات کشور نیز با اشاره به ظرفیت بزرگ معاونت سیما در عمق‌بخشی به پیام، گفت: در رویداد «ایران جان» که کار مشترک صداوسیما و وزارت کشور است، معاونت سیما سهم ویژه‌ای در پرداختن به ظرفیت استان‌ها دارد که لازم است از این حیث قدردانی کنم. آمادگی داریم در نشست‌های مشترک با تهیه‌کنندگان تلویزیون، برای تأمین محتوا و سوژه‌های مناسب پرداختن هنرمندانه و هدفمند به مقوله انتخابات به آنها کمک کنیم. البته نقش شبکه تهران در تبیین انتخابات تناسبی در پایتخت نیز به‌طور ویژه اثرگذار است.

در نشست مشترک ستاد انتخابات کشور و شورای مدیران معاونت سیما، ملکی دبیر ستاد انتخابات سیما و چند تن از مدیران شبکه‌های تلویزیون و همچنین شجاعان رئیس مرکز فناوری و هوشمندسازی وزارت کشور درباره تغییرات این دوره انتخابات نکات و پیشنهاد‌های خود را مطرح کردند. گفتنی است ستاد انتخابات کشور در راستای تعامل هم‌افزا و استفاده حداکثری از ظرفیت تمامی رسانه‌ها به‌ویژه سازمان صداوسیما، تاکنون نشست‌های جداگانه‌ای را با معاونت سیاسی و ستاد انتخابات رسانه ملی، معاونت سیما، معاونت صدا (رادیو)، معاونت امور استان‌های صداوسیما و همچنین مدیران رسانه‌ها (خبرگزاری‌ها، روزنامه‌ها و پایگاه‌های خبری)، برگزار کرده است و این تعامل تداوم خواهد داشت.