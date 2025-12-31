به گزارش خبرگزاری صداوسیما، بر این اساس مجموع تجارت خارجی ایران در ۹ماهه سال‌جاری به ۱۴۸ میلیون و ۲۲۶ هزار تن و به ارزش ۸۵ میلیارد و ۳۹۴ میلیون دلار رسید؛ بنابراین گزارش، این میزان تجارت خارجی به لحاظ ارزش ۱۰ و ۹۲ صدم درصد کاهش و از حیث وزن ۱.۳۶ درصد افزایش نشان می‌دهد.

این گزارش می‌افزاید: در این مدت مقدار ۱۱۸ میلیون و ۹۰۱ هزار تن انواع کالا به ارزش ۴۱ میلیارد و ۲۴۳ میلیون دلار به کشور‌های مختلف صادر شد که نسبت به مدت مشابه سال قبل به لحاظ وزن یک درصد افزایش و از نظر ارزش ۵.۷۸ درصد کاهش داشته است.

بر اساس این گزارش، در ۹ماهه سال‌جاری مقدار ۲۹ میلیون و ۳۲۵ هزار تن کالا به ارزش ۴۴ میلیارد و ۱۵۱ میلیون دلار وارد کشور شده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل به لحاظ وزن ۲.۷۵ درصد افزایش و از نظر ارزش ۱۵.۲۳ درصد کاهش یافته است.